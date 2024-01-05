Снабжал продукты для оккупантов: СБУ задержала владельца одного из крупнейших агрохолдингов

Украина продолжает бороться с внешним врагом – Россией, однако, к сожалению, среди наших граждан есть люди, работающие в интересах государства-агрессорки. Так, в Киеве СБУ задержала владельца агрохолдинга по подозрению в поставке продовольствия российским захватчикам на левобережье Херсонской области.

Продовольственная компания, подконтрольная задержанному, расположена на временно оккупированной территории Херсонской области. Она является одним из основных поставщиков российских войск на Юге Украины.

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Работа в интересах захватчиков

В СБУ сообщили, что собрали доказательную базу на основателя одного из крупнейших агрохолдингов в Украине, подозреваемого в финансировании вооруженной агрессии России.

Фигуранта дела задержали в квартире его сына в Киеве, где он скрывался и планировал побег на территорию государства-агрессорки.

Следствие отметило, что подконтрольная фигуранту продовольственная компания находится на временно оккупированном левобережье Херсона и работает в интересах России.

Также по данным следствия, эта фирма входит в число основных поставщиков пищевой продукции для военных захватнической армии, находящихся на Юге нашего государства.

"Налоги" в Россию

В СБУ заявили, что фигурант еще в мае 2022 года организовал "перерегистрацию" агрокомпании в оккупационном "управлении федеральной налоговой службы России по Херсонской области".

Так, с того периода предприятие бизнесмена платит в бюджет местной оккупационной администрации России ежемесячно более 100 тысяч российских рублей как "налоги".

Кроме этого, агрокомпания злоумышленника является одной из ведущих в регионе финансовых доноров российского "фонда поддержки участников сво", созданного указом Путина в апреле 2023 года,

– говорится в сообщении СБУ.

По данным ведомства, бизнесмен передал войскам противника складские помещения производственного комплекса предприятия во временно захваченном Каховском районе Херсонской области.

Что угрожает злоумышленнику

СБУ отметила, что командование оккупационных группировок государства-агрессорки использует логистические ангары для того, чтобы хранить собственное вооружение, боеприпасы и боевую технику. Так, ведомство сообщило, что среди них – российские самоходные артустановки и реактивные системы залпового огня, которые производят обстрелы по территории Бериславского района.

В СБУ рассказали, что во время обысков по месту нахождения фигуранта в столице Украины изъяты документы, печати, компьютерная техника и мобильный телефон, подтверждающие факты сотрудничества с государством-агрессоркой.

Мужчине на основании собранных доказательств сообщили о подозрении. Так, злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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