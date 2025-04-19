В СНБО отреагировали на заявление Путина о "пасхальном перемирии"
- Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие" с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.
- В СНБО напомнили диктатору, что Украина еще 11 марта приняла предложение США о полном прекращении огня на 30 дней, но тогда Москва проигнорировала эту инициативу Вашингтона.
Вечером 19 апреля Владимир Путин объявил так называемое "пасхальное перемирие". Диктатор сообщил, что он якобы приказал своим оккупантам остановить боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко прокомментировал инициативу Кремля в сети, передает 24 Канал.
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В Киеве ответили Путину
Так, чиновник напомнил российскому диктатору, что еще 11 марта Украина приняла предложение США о безусловном полном прекращении огня на 30 дней. Тем временем Москва отвергла эту идею.
А почему на 30 часов, а не безусловное прекращение огня, как мы предлагали еще с 11 марта?
– вполне логично поинтересовался Андрей Коваленко.
Напомним, что Россия вроде бы согласилась лишь прекратить удары по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Захватчики за этот период неоднократно атаковали гражданских. В частности, именно в эти 30 дней Россия совершила кровавые атаки на Кривой Рог и Сумы, убив несколько десятков украинцев.
Между тем, Путин пытается выдать из себя крупнейшего миротворца и цинично заявляет, что его "пасхальное перемирие" якобы "покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопросы".