Руководителей "Укроборонпрома" проверят на детекторе лжи

Весь руководящий состав госконцерна "Укроборонпром" проверят на детекторе лжи. Организацию исследований на полиграфе должен обеспечить Кабинет министров.

С такой просьбой к правительству обратился Президент Украины Петр Порошенко во время совещания с секретарем СНБО Александром Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом, сообщили в Администрации президента.

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Президент поручил отдельно подготовить списки тех, кто должен пройти проверку на полиграфе.

Прошу включить туда и руководителей государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса, руководителей предприятий, и тех, кто отвечает за финансовую деятельность,

– сказал Порошенко.

Он также призвал в случае оснований (выявлений обстоятельств преступления) передать результаты исследований полиграфа или контрразведке СБУ, или в правоохранительные органы.

Президент планирует попросить у правительства немедленного финансирования международного аудита концерна "Укроборонпром". Порошенко анонсировал такое решение уже в апреле.

16 марта Порошенко ввел в действие решение СНБО о проведении аудита "Укроборонпрома". Так, независимые специалисты проверят финансовую и хозяйственно-экономическую деятельность госпредприятия.



Совещание Порошенко с Турчиновым и Кривоносом//Фото: Администрация президента

Что известно про коррупцию в "Укроборонпроме"? По данным расследования журналистов Bihus.Info сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Поставки проходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений может составлять не менее 250 миллионов гривен, предполагают журанлисты.



К коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпром" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Участники коррупционных схем организовывали сделки через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальской" (на тот момент принадлежал Порошенко), а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.