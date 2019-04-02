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      Керівників "Укроборонпрому" перевірять на детекторі брехні

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      Керівники "Укроборонпрому" змушені будуть пройти перевірку на поліграфі після корупційного скандалу
      Керівники "Укроборонпрому" змушені будуть пройти перевірку на поліграфі після корупційного скандалу / Колаж 24 канал

      Весь керівний склад держконцерну "Укроборонпром" перевірять на детекторі брехні. Організацію досліджень на поліграфі має забезпечити Кабінет міністрів.

      З таким проханням до уряду звернувся Президент України Петро Порошенко під час наради з секретарем РНБО Олександром Турчиновим та його заступником Сергієм Кривоносом, повідомили в Адміністрації президента.

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      Президент доручив окремо підготувати списки тих, хто має пройти перевірку на поліграфі.

      Прошу включити туди і керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу, і керівників підприємств, і тих, хто відповідає за фінансову діяльність,
      – сказав Порошенко.

      Він також закликав у разі підстав (виявлення обставин злочину) передати результати досліджень поліграфа або контррозвідці СБУ, або у правоохоронні органи.

      Президент планує попросити в уряду негайного фінансування міжнародного аудиту концерну "Укроборонпром". Порошенко анонсував таке рішення вже в квітні.

      16 березня Порошенко ввів у дію рішення РНБО про проведення аудиту "Укроборонпрому". Так, незалежні фахівці перевірять фінансову та господарсько-економічну діяльність держпідприємства.

      Порошенко поліграф Укроборонпром детектор брехні
      Нарада Порошенка з Турчиновим і Кривоносом//Фото: Адміністрація президента

      Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"? За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журанлісти.

      До корупційних оборудок причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

      Учасники корупційних схем організовували угоди через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському" (на той момент належав Порошенку), а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських, Букіна та інших фігурантів скандалу.

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      Теги: Новини України Новини політики Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі РНБО Кабінет Міністрів України Петро Порошенко Олександр Турчинов Сергій Кривонос
      Джерело: 24 канал
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