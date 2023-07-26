Воевал в Сирии и Африке: уроженец Украины руководит вагнеровцами в Беларуси, — СМИ
Источник:All Eyes On Wagner
19 июля главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что "старшим по направлению Беларуси" становится некоторый Сергей с позывным "Пионер". Расследователи обнаружили, что Сергей Владимирович Чубко – 46-летний уроженец Черновцов.
Человек воевал в Чечне, а также вместе с вагнеровцами Сирии и Африке. В свое время он даже руководил некоторыми направлениями ЧВК "Вагнер".
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Биография нового главы "Вагнера" в Беларуси
Сергей Чубко родился в семье военного в Черновцах, однако после распада Советского Союза мужчина сразу же переехал в российский город Новороссийск.
В 1994 году Сергей вступил в российскую армию и впоследствии воевал в Чечне. Окончил карьеру в армии в 2002 году и работать в частном охранном предприятии. Однако уже через год он возглавил комитет по делам молодежи горадминистрации. Случилось это после смены мэра Новороссийска – новый глава начал назначать на должности бывших силовиков. А в 2005 году Чубко вступил в должность заместителя главы администрации Мышацкого сельского округа, который подчиняется администрации Новороссийска.
В 2014 году Чубко образовал организацию "Казаки" в Новороссийске. Известно, что ее участники массово пошли воевать как "добровольцы" после провозглашения независимости псевдореспублики Донецкой области и Луганской области. Воевал ли против Украины сам Сергей, неизвестно.
26 января 2017 года мужчина присоединился к ЧВК "Вагнер" и впоследствии уехал воевать в Сирию – это косвенно доказывают теги его номера. Через год службы он уже руководил военной операцией "Вагнера" в Восточной Гуте.
Новый руководитель "Вагнера" Сергей Чубко / All Eyes On Wagner
В 2019 году Чубко попал в Ливию и сразу стал руководителем штаба региона. Впоследствии он снова вернулся в Россию, где работал в компании, занимающейся грузовыми перевозками. Однако уже в 2021 году мужчина вернулся в ЧВК "Вагнер" – сначала служил в Сирии, а затем его переводят в ЦАР. Там он стал начальником оперативного управления.
В этом регионе зафиксированы особые зверства вагнеровцев. По данным организации ACLED, бойцы "Вагнера" убили 686 мирных жителей. Однако настоящее количество может быть больше. Кроме этого, вагнеровцы преследовали местное население, журналистов и представителей гуманитарных организаций. Также они брезговали пытками и террором.
Вагнеровцы в Беларуси: что известно
- Вагнеровцев релоцировали в Беларусь после неудачной попытки мятежа Евгения Пригожина. Они размещаются в лагере под Осипователями. известно об 11 колоннах техники.
- Во время очередной встречи с Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы "хотят на экскурсию" в Польшу. Таким образом, он хотел запугать НАТО, однако к реальным действиям это вряд ли приведет. Вагнеровцев быстро остановят.
- Разведка Украины сообщает, что угрозы наступления вагнеровцев из Беларуси нет. Несмотря на постоянное движение колонн ЧВК "Вагнер" по территории Беларуси, их количества недостаточно для успешного нападения.