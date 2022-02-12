Руководители фракций Рады соберутся на закрытое заседание с силовиками
Источник:Интерфакс-Украина
Руководители фракций и групп Верховной Рады в воскресенье, 13 февраля, проведут закрытое заседание с руководителями силовых структур Украины. Предварительно известно, что соберутся в 16.00 часов.
На встрече должны присутствовать министр обороны, министр внутренних дел, руководитель Службы безопасности, руководство разведок, Национального банка и Министерства финансов. Об этом заявил пятый президент Петр Порошенко.
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Мы очень надеемся, что завтра все эти руководящие лица обсудят с парламентом наше эффективное сотрудничество по повышению обороноспособности государства,
– сказал он.
По словам Порошенко, участники встречи в субботу предлагали пригласить на это совещание еще и премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Напряженная ситуация относительно вероятного нападения России
- В последние дни обостренность и напряжение из-за вероятной российской атаки на Украину растет. Тревожные заявления раздаются от Запада. Страны начинают рекомендовать своим гражданам покинуть наше государство. Некоторые даже эвакуируют определенных работников посольства.
- При этом президент Владимир Зеленский уверяет, что все под контролем и мы никого не боимся, рассчитываем на собственные силы. Нардепы из "Слуги народа" также уверяли, что готовы собраться на заседание в любое время в случае обострения.
- Тем временем украинцы вышли на Марш единства по улицам Киева. А в Минобороны заявили, что обнародованные планы врага являются уничтоженными. Украина сильная, имеет боевых командиров и будет защищаться.
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