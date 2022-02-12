Руководители фракций Рады соберутся на закрытое заседание с силовиками

Руководители фракций и групп Верховной Рады в воскресенье, 13 февраля, проведут закрытое заседание с руководителями силовых структур Украины. Предварительно известно, что соберутся в 16.00 часов.

На встрече должны присутствовать министр обороны, министр внутренних дел, руководитель Службы безопасности, руководство разведок, Национального банка и Министерства финансов. Об этом заявил пятый президент Петр Порошенко.

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Мы очень надеемся, что завтра все эти руководящие лица обсудят с парламентом наше эффективное сотрудничество по повышению обороноспособности государства,

– сказал он.

По словам Порошенко, участники встречи в субботу предлагали пригласить на это совещание еще и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Напряженная ситуация относительно вероятного нападения России

В последние дни обостренность и напряжение из-за вероятной российской атаки на Украину растет. Тревожные заявления раздаются от Запада. Страны начинают рекомендовать своим гражданам покинуть наше государство. Некоторые даже эвакуируют определенных работников посольства.

При этом президент Владимир Зеленский уверяет, что все под контролем и мы никого не боимся, рассчитываем на собственные силы. Нардепы из "Слуги народа" также уверяли, что готовы собраться на заседание в любое время в случае обострения.

Тем временем украинцы вышли на Марш единства по улицам Киева. А в Минобороны заявили, что обнародованные планы врага являются уничтоженными. Украина сильная, имеет боевых командиров и будет защищаться.

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