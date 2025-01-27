Безрукову отстранили: Умеров инициировал служебное расследование в Агентстве оборонных закупок
Глава Минобороны Рустем Умеров 24 января инициировал служебное расследование в Агентстве оборонных закупок. На это время руководительницу Марину Безрукову отстранили от исполнения обязанностей.
Также уже был избран исполняющий обязанности руководителя АОЗ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Что сейчас происходит в Агентстве оборонных закупок
В пресс-службе Агентства оборонных закупок рассказали журналистам, что обязанности директора АОЗ временно возложили на действующего руководителя "Государственного оператора тыла" (DOT) – Арсена Жумадилова.
В то же время источник Суспильного, приближенный к Рустему Умерову, сообщил, что официальная причина служебной проверки в агентстве – закупка вооружения по завышенным ценам, которую провели 31 декабря 2024 года.
В свою очередь, Марина Безрукова в колонке УП от 8 января написала, что в 2024 году Агентство оборонных закупок удержало средние цены на боеприпасы критической номенклатуры путем уменьшения доли посредников.
Стоит отметить, что в Едином государственном реестре написано, что Арсен Жумадилов является руководителем Агентства оборонных закупок с 25 января, а не временно исполняющим обязанности.
Что известно о скандале с Безруковой и АОЗ
- Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок 21 января принял решение продлить контракт с Мариной Безруковой как директором еще на один год. Однако уже через несколько дней Рустем Умеров объявил о смене руководства АОЗ.
- Среди основных причин этого решения глава Минобороны назвал недовольство работой Агентства оборонных закупок. По словам Умерова, Безрукова не справилась с задачей вовремя и в полном объеме обеспечить фронт необходимым вооружением.
- Умеров также заявлял, что директором АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов. После этого в агентстве заявили о давлении на Наблюдательный совет и попытке сменить руководство, а также отмечали, что будут продолжать работать с Безруковой.