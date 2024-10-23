Руководители МСЭКов не должны занимать никаких руководящих должностей в заведениях МОЗ, — Ляшко
Источник:Мы - Украина
В Украине скоро планируют свернуть систему МСЭКов. Виктор Ляшко предложил наказание для руководства этого ведомства.
22 октября президент Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК с 31 декабря. Перед этим глава государства провел заседание СНБО по скандалу с фальшивыми справками об инвалидности.
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Дополнительное наказание для руководства МСЭК
Глава Минздрава Виктор Ляшко высказал свою позицию относительно будущего должностных лиц МСЭК. По его мнению, руководство ведомства не должно больше занимать никаких руководящих должностей в учреждениях здравоохранения.
Вопрос в том, есть ли такие юридические механизмы. Я изучу и об этом сообщу,
- отметил Ляшко.
Также он сообщил о намерении ликвидировать Центральную МСЭК до конца недели. Ранее правительство поручило ему внести все необходимые документы для завершения реформы ликвидации ведомства и внедрения новой модели.
Кроме этого, Ляшко уволил руководство центральной экспертной комиссии и руководителей профильного департамента Минздрава, которое отвечает за координацию деятельности МСЭК.
Напомним, что Владимир Зеленский сообщил, что в Украине зафиксировали сотни эпизодов нарушений на разных уровнях из-за нечестной работы Медико-социальной экспертной комиссии.
Ранее произошло разоблачение руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, которая оформила фальшивые инвалидности нескольким десяткам прокурорам Хмельницкой области.