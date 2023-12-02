ОБСЕ нашли компромисс с Россией: согласовали решение об руководстве в 2024 году

ОБСЕ удалось найти компромисс с Россией, продлив полномочия избранных три года назад руководящих лиц. Председательствует в организации в следующем году, как и планировалось ранее, Мальта

Ранее Россия блокировала полноценное переизбрание руководящих чиновников. Они требовали, чтобы Лаврова приняли на министерской встрече.

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Работа ОБСЕ продолжается

Россия согласовала ветированное решение о продлении действия полномочий четырех руководящих должностей в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Договоренности были достигнуты во время заседания министров иностранных дел в Северной Македонии.

Наша способность объединиться сейчас и достичь консенсуса между всеми 57 государствами-участниками еще раз демонстрирует важность и эффективность построения согласия путем переговоров и компромисса ради наших общих целей и задач.

– сказал действующий председатель ОБСЕ Османи.

Таким образом, еще девять месяцев будут работать на своих местах такие лица, как Генеральный секретарь ОБСЕ Шмид, представитель по свободе СМИ Рибейро, Верховный комиссара по делам национальных меньшинств Абдрахманова. Также известно о назначении директора Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ Мекаччи до 3 сентября 2024 года.

Как планировалось ранее, Мальта начнет свой срок полномочий главы ОБСЕ с 1 января 2024 года. Решения приняли единогласно все участники организации.

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