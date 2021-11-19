В Румынии произошел взрыв на военном заводе: известно о 4 погибших

На юге Румынии взрыв на военном заводе унес жизни не менее 4 человек. По словам местных правоохранителей, взорвалась противопехотная мина, когда несколько сотрудников предприятия пытались ее обезвредить.

Расследование причин инцидента продолжается. Беспокойство вызывает и тот факт, что взрыв боеприпаса на этом заводе происходит уже не в первый раз.

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Взрыв на военном заводе в Румынии 18 ноября: все, что известно

В четверг, 18 ноября, посреди дня на военном заводе Бабени произошел взрыв противопехотной мины при попытке ее обезвредить. Пожар из-за взрыва не случился, однако, как официально сообщила Инспекция по чрезвычайным ситуациям Румынии, инцидент привел к 8 жертвам.

Речь идет о 4 погибших (3 мужчины и женщина) и 4 раненых.

3 сейчас находятся в больнице в стабильном состоянии, еще 1 не госпитализировали (говорят, он пострадал только от панической атаки).

Румынская прокуратура возбудила уголовное производство по делу о взрыве. Подозревают, что все произошло из-за несоблюдения режима хранения взрывчатых веществ и необходимых мер безопасности в целом.

речь идет о заводе компании Energotech Group, которая существует с 1983 года, специализируется на разработке и изготовлении артиллерийских и авиационных боеприпасов, и является официальным поставщиком минобороны Румынии.

Примечательно, как пишет DIGI24, что в 2019 году на этом же заводе уже взрывался снаряд. Тогда погиб 22-летний работник предприятия.

Стоит напомнить, что только в ноябре 2021: