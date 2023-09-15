Румыния может начать сбивать российские дроны, – штаб обороны

В Румынии заявили, что они могут начать сбивать российские дроны типа "Шахед". Заместитель начальника штаба обороны страны пояснил, что это может случиться "в зависимости от уровня угрозы".

Румынский генерал Георгиц Влад заявил, что Бухарест готов сбивать российские дроны, которые будут представлять для них угрозу. Стоит отметить, что в ночь на 4 сентября российские дроны взорвались в Румынии.

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Будет ли Румыния сбивать российские дроны

Румынский генерал рассказал, что страна разместила в районе дельты Дуная ориентировочно 600 своих солдат и радиолокационные системы.

Мы развернули некоторые радары, у нас активирована оборона, и мы провели дискуссии с нашими союзниками по НАТО, чтобы найти решение противостоять российской агрессии,

– заявил Георгиц Влад.

Также заместитель начальника штаба обороны Румынии ответил на вопрос, будет ли Румыния применять свою противовоздушную оборону против российских беспилотников.

"В зависимости от уровня угрозы, мы готовы применить все имеющиеся военные средства для защиты территории Румынии", – заверил военный.

Российские дроны упали в Румынии: коротко