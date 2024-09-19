Румыния попросила Украину сбивать российские БПЛА, летящие в сторону государства НАТО, – СМИ

Пространство Румынии неоднократно нарушали беспилотники страны-агрессора, поэтому государство НАТО попросило Украину сбивать российские воздушные цели, которые летят на ее территорию.

Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Заметим, что Румыния не впервые жалуется на нарушение ее воздушного пространства, и уже обращалась по этому поводу в Альянс.

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Румыния обратилась к Украине с просьбой относительно российских БпЛА

Недавно избранный министр иностранных дел Украины Андрей Сибига накануне в среду, 18 сентября, посетил с рабочим визитом не только Словакию, где встретился со скандальным Робертом Фицо, но и Румынию.

Как отмечает вышеуказанное издание, там украинский дипломат провел переговоры с румынской коллегой Луминицей Одобеску и премьер-министром страны Марчелом Чолаку и получил интересную просьбу.

Страна НАТО Румыния попросила Сибигу в Бухаресте сбить российские беспилотники,

– говорится в материале FAZ.

Страна обеспокоена нарушением воздушного пространства

Министр обороны Румынии Анджел Тилвар уже обращался к НАТО с требованием принять "решительные скоординированные" мер в ответ на инциденты, во время которых российские ракеты или беспилотники, выпущенные по Украине, нарушали воздушное пространство Альянса.

Кроме того, руководители оборонных ведомств Польши и Латвии выступили с инициативой о немедленного введения ротации систем ПВО НАТО на восточном фланге. Совместное заявление министров "Бухарестской девятки" в целом осуждает действия России и подтверждает необходимость коллективного ответа на угрозы безопасности.