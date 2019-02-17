Румыния решительно поддерживает усиление НАТО в Черном море, – президент Йоханнис

Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис поддержал необходимость усиления присутствия Организации Североатлантического договора (НАТО) в регионе Черного моря.

Йоханнис сказал, что Европейский Союз воплощает свои решения по санкциям, и должен продолжать это делать, пишет "Европейская правда".

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Президент Румынии сказал, что НАТО должно еще больше укреплять свой потенциал сдерживания и обороны на восточной границе.

Именно поэтому Румыния решительно поддерживает усиление слаженности на восточном фланге. Более того, в регионе Черного моря, где обстановка в области безопасности все в большей степени сталкивается с вызовами, как мы это видели недавно, необходимо большее присутствие НАТО,

– подчеркнул Йоханнис.

Йоханнис заявил, что Румыния преуспела в улучшении уровня осведомленности союзников с НАТО по ситуации в Черном море.

НАТО теперь имеет стратегию для региона Черного моря,

– сказал он.

Кроме того, президент Румынии добавил, что существует много инициатив по Черноморскому региону.

На заседании министров иностранных дел ЕС 18 февраля будет принято решение о введении персональных санкций в отношении России из-за агрессии в районе Керченского пролива.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских морякоа. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

Как сообщает The Financial Times, представители США и Евросоюза близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Эти санкции могут быть введены в течение ближайших 2 месяцев. Этот вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза.