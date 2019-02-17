Румунія рішуче підтримує посилення НАТО в Чорному морі, – президент Йоганніс

Президент Румунії Клаус Вернер Йоганніс підтримав необхідність посилення присутності Організації північноатлантичного договору (НАТО) в регіоні Чорного моря.

Йоганніс сказав, що Європейський Союз втілює свої рішення щодо санкцій, і має продовжувати це робити, пише "Європейська правда".

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Президент Румунії сказав, що НАТО має ще більше зміцнювати свій потенціал стримування і оборони на східному кордоні.

Саме тому Румунія рішуче підтримує посилення злагодженості на східному фланзі. Більше того, в регіоні Чорного моря, де обстановка в галузі безпеки все більшою мірою зіштовхується з викликами, як ми це бачили нещодавно, необхідна більша присутність НАТО,

– наголосив Йоганніс.

Йоганніс заявив, що Румунія досягла успіху в покращенні рівня обізнаності союзників з НАТО щодо ситуації у Чорному морі.

НАТО тепер має стратегію для регіону Чорного моря,

– сказав він.

Крім того, президент Румунії додав, що існує багато ініціатив щодо Чорноморського регіону.

На засіданні міністрів закордонних справ ЄС 18 лютого буде прийнято рішення про введення персональних санкцій щодо Росії за агресію в районі Керченської протоки.

Що сталося в Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.



Як повідомляє у The Financial Times, представники США і Євросоюзу близькі до того, щоб узгодити санкції проти Росії у відповідь на захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці. Ці санкції можуть бути введені протягом найближчих 2 місяців. Це питання повинні обговорити 18 лютого голови МЗС Євросоюзу.