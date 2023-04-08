Румынские F-16 перехватили российские истребители, залетевшие в зону НАТО

Румынские истребители F-16 в пятницу, 7 апреля, перехватили российские самолеты. Истребители России были замечены в международных водах в зоне ответственности НАТО.

Румынские истребители, базирующиеся в странах Балтии в рамках миссии воздушного патрулирования НАТО, поднимались для перехвата двух российских Су-27.

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В зону НАТО залетели два российских Су-27

Пилоты получили уведомления Центра воздушных операций НАТО в немецком Удеме о неидентифицированных самолетах над международными водами в зоне ответственности НАТО.

Румынские F-16 осуществили перехват двух российских истребителей / Фото Воздушные силы Румынии

После перехвата истребители идентифицировались как российские Су-27. Румынские пилоты сопровождали их до выхода из зоны ответственности Североатлантического союза.

Отмечается, что румынские F-16 отправились на задание через шесть дней с начала их дежурства в рамках усиленной миссии воздушного патрулирования в Балтии.

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