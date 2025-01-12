На войне погиб известный телеоператор из Ивано-Франковска Руслан Ганущак

На фронте погиб фотограф и телеоператор Руслан Ганущак из Ивано-Франковска. Военный 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ с начала российского вторжения документировал войну, показывая ее реалии всему миру через свои фото и видео.

Об этом рассказывает 24 канал со ссылкой на пресс-секретаря Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Наталью Коцкович. Он документировал войну и показывал ее миру.

Читайте также Солдаты КНДР становятся приманкой для дронов: WSJ проанализировало записки погибшего корейца

На фронте погиб телеоператор Руслан Ганущак

Руслан Ганущак был известен своими съемками с фронта, которые транслировали украинские и зарубежные телеканалы. Также он сотрудничал с военным корреспондентом Los Angeles Times Сергеем Лойко.

Руслан с начала российского вторжения активно документировал события войны – снимал видео, фотографировал и создавал материалы. Его работы показывали в Великобритании и США.

С началом войны Руслан нашел свое место и в ней. Он снимал видео, фотографировал и готовил материалы о войне в Украине. Благодаря его труду, фотографии с войны увидели в Америке и Англии. Также мир увидел его фильм о грузинских добровольцах в Азове "Брат за брата". Год назад, когда Руслан уже служил в 92 механизированной бригаде ВСУ, в Ивано-Франковске организовали его выставку фотографий,

– написала Коцкович.

К слову, на фронте погиб победитель шоу "Танцуют все" Владимир Раков, который воевал с начала полномасштабного вторжения. Он был актером театров и снимался в клипах известных артистов.