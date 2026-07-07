Оказывал помощь людям после ударов КАБами по Запорожью: в результате обстрела погиб капитан полиции

В результате российского авиаудара по Запорожью капитан полиции Руслан Ярошевич получил смертельные травмы. Ему навсегда останется 38 лет.

О трагической утрате сообщили в отделе по связям с общественностью полиции Запорожской области.

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Что известно о Руслане Ярошевиче?

Мужчина служил начальником сектора криминальной полиции в Запорожье. Правоохранительным органам он посвятил более 17 лет своей жизни. "За годы службы он зарекомендовал себя как профессионал, ответственный офицер и человек чести", – отметили в официальном сообщении.

Вечером 5 июля россияне провели очередную атаку на Запорожье КАБами – оккупанты обстреливали жилые кварталы. Руслан Ярошевич вместе с коллегой начал обходить дома, предупреждать жителей об угрозе и помогать им добраться до укрытий.

Благодаря их мужеству и самоотверженности десятки людей успели спастись. Однако, к сожалению, правоохранители и сами оказались под ударом. Руслан Ярошевич получил смертельные ранения. У мужчины остались жена и двое детей.

"24 Канал" выражает соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память и честь Руслану!

Тогда в результате атаки ранения получили в общей сложности 14 человек, среди которых был подросток. Пострадавшие получили контузии и осколочные ранения. На месте удара разрушены частные дома, также повреждены многоэтажные здания.

Напомним, в Харьковской области во время эвакуации мирных жителей из зоны обстрелов погиб полицейский Роман Комаров. Сотрудник правоохранительных органов получил смертельные ранения 28 июня, когда российские войска нанесли повторный авиаудар по окрестностям села Кирилловка Чугуевского района.

Роман Комаров вместе с коллегами находился в служебном автомобиле, который попал под удар. Также тяжелые ранения получила инспектор по ювенальной профилактике, которая сейчас находится в реанимации.