Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Донецкой области из-за попадания FPV-дрона погиб Руслан Энвальт: у него остались двое детей
23 апреля, 09:26
4

В Донецкой области из-за попадания FPV-дрона погиб Руслан Энвальт: у него остались двое детей

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • В Донецкой области погиб 39-летний солдат Руслан Энвальт из Каменского.
  • Это произошло из-за попадания FPV-дрона, у него остались жена, дочь и сын.

В Донецкой области во время выполнения боевого задания вблизи погиб 39-летний солдат Энвальт Руслан Станиславович, родом из Днепропетровской области.

Об этом сообщил городской голова Каменского Андрей Белоусов в фейсбуке.

Что известно о бойце?

По данным местных властей, Руслан Энвальт родился 7 июля 1986 года в Каменском. В 2005 году окончил ПТУ №24. Затем длительное время работал водителем на АТЦ. В октябре 2025 года мужчина присоединился к ВСУ.

К сожалению, 15 апреля 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Семеновка Донецкой области защитник погиб из-за попадания FPV-дрона. У него остались жена, дочь и сын.

От имени всей общины, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника, 
– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Руслана Энвальта. Вечная память Герою!

  • Ранее на фронте погиб военнослужащий Юрий Гречанюк из Прикарпатья. Трагедия произошла вблизи села Дачное Покровского района Донецкой области. Его тело удалось вернуть только недавно.

  • Также погибли родные братья-военные Олег и Константин Зализняки из села Водяное Кировоградской области. Одного убила Россия 14 апреля, другой – погиб на следующий день во время выполнения боевого задания.

  • До этого в результате удара БпЛА в Харьковской области погиб 40-летний лейтенант Николай Приймак. У военного осталась мать, сестра, бабушка и дедушка. В ряды ВСУ его мобилизовали только в январе 2026 года.