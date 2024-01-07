Неделю не дожил до дня рождения: на фронте погиб ученый-физик Руслан Шулипа

На войне погиб 37-летний Руслан Шулипа. Он ушел из жизни 30 декабря 2023 в результате травм, полученных во время артобстрела оккупантов на Харьковском направлении.

О трагической потере сообщили в Сумском горсовете. Там также уточнили, что Герой неделю не дожил до своего 38-летия.

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На фронте погиб ученый

В Сумах 4 января простились с мужественным воином Русланом Шулипой. Он погиб 30 декабря, защищая Украину. Герою было всего 37 лет.

Как добавили в НАН Украины, Руслан был ученым-физиком, главным инженером сектора эксплуатации и модернизации электростатических ускорителей Института прикладной физики НАН Украины. В 2020 году он окончил аспирантуру в Институте прикладной физики и после этого возглавил группу специалистов, обслуживающую Аналитический ускорительный комплекс Института, и отвечал за безопасную и безаварийную эксплуатацию комплекса и профессиональную подготовку персонала.

Весной 2022 года, когда город был в окружении, Руслан Шулипа смог сохранить Аналитический ускорительный комплекс Института прикладной физики НАН Украины в рабочем состоянии. Уже в июле 2023 года мужчина встал на защиту страны и присоединился к рядам ВСУ.

Руслан был хорошим человеком и специалистом высокого уровня, обладал авторитетом и уважением коллектива. Из-за войны не успел создать собственной семьи. Без сына и брата остались его родные,

– сообщили в НАН Украины.



Руслан Шулипа погиб на фронте / Фото Сумской горсовет

Редакциявыражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память.

Руслан Шулипа – 75-й ученый, погибший от российской агрессии.

Трагические потери Украины в войне