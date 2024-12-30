Зеленский уволил глав Киевской и Полтавской ОГА

В понедельник, 30 декабря, появились новые указы Владимира Зеленского. Президент уволил глав Полтавской и Киевской ОГА.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указы Владимира Зеленского. Ранее увольнение глав ОВА согласовало Правительство.

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Что известно об увольнении глав Киевской и Полтавской ОГА

Так, вечером 30 декабря на сайте Офиса президента появились указы, предусматривающие увольнение главы Киевской ОГА Руслана Кравченко и главы Полтавской ОГА Филиппа Пронина "согласно поданному заявлению".

Филипп Пронин в обращении поблагодарил президента "за доверие", а органы местной власти – за сотрудничество.

Обращение Филиппа Пронина после увольнения: смотрите видео

Руслан Кравченко не комментировал увольнение публично.

Напомним, Филиппа Пронина назначили руководителем Полтавской ОВА совсем недавно – 5 сентября 2024 года. Он был заместителем председателя АРМА, является аккредитованным экспертом MONEYVAL (Совет Европы) по проведению оценки национальных систем противодействия отмыванию средств, правительственный эксперт Украины по вопросам имплементации Конвенции ООН против коррупции.

Руслан Кравченко стал председателем Киевской ОВА в апреле 2023 года. До этого он работал в военной прокуратуре под руководством Анатолия Матиоса. Затем был руководителем Бучанской окружной прокуратуры