Кремль превратил ее в оружие, – эксперт архимандрит о влиянии русской церкви в Украине

Русская церковь в Украине – еще одно оружие Кремля. О духовности и христианстве здесь не говорится вообще, здесь развивают русскую идеологию.

Об этом 24 каналу рассказал архимандрит, доктор философских наук по специальности "Богословие" Кирилл Говорун. Ранее сообщалось о том, как и почему в Киево-Печерской Лавре засел московский патриархат .

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Статус непонятный

Говорун отметил, что сейчас вообще непонятный статус русской православной церкви в Украине даже самой церкви, остается ли она московским патриархатом. В мае она провела собор, где во всех своих уставных документах вычистила все прямые связи с Русской православной церковью, но оставила косвенные. До сих пор четких разъяснений от них, остаются ли они московским патриархатом, никто не получил.

Такая неопределенность позволяет им с одной стороны не вступать в конфликт с Москвой. С другой стороны церковь говорит о разрыве отношений с Москвой, но заявления ее спикера звучат неубедительно,

– заметил архимандрит.

Москва использует церковь в Украине как оружие

Он продолжил, что Кремль превратил церковь в оружие в своей пропаганде. Также использует отдельных представителей церкви, чтобы проводить свои нарративы в Украине. Это работает достаточно успешно, потому что заявление Пескова – это часть этих нарративов.

"Мы видим, как в России московский патриархат не против того, что его используют для пропаганды. Что касается Украины, то УПЦ МП должно четко объяснить, как она относится к тому, что ее используют как такое оружие. Должны быть четкие заявления от синода этой церкви , потому что пока это и нашим, и вашим", – подчеркнул доктор философских наук по специальности "Богословие".

Говорун о влиянии русской церкви в Украине: смотрите видео

Влияние русской церкви

По его словам, верующих в России не так много, всего 4% - 5% всего населения. Остальные считаются культурными христианами, которые не ходят в церковь, могут не верить в Бога, но именно на них наибольшее влияние имеет церковь. Именно такие люди наиболее подвержены влиянию идеологий, потому что то, что предлагает сейчас русская православная церковь, это не христианство, это не Богословие, это идеология.

Церковь использует этих людей, чтобы мобилизовать их в пользу Кремля,

– подчеркнул Говорун.

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