Русские обстреляли храм в Богородичном Донецкой области: в подвале прятались монахи и дети
Источник:фейсбук Нацполиции Украины
Российская армия продолжает атаковать Донецкую область, которую желает полностью взять под свой контроль. Оккупанты безжалостно бьют по святыням региона.
Россияне обстреляли храм в Донецкой области
Так, сегодня россияне нанесли авиаудар по храму в селе Богородичное. В подвале святыни жили и укрывались около 100 служителей церкви — монахини, монахи и дети. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщает Национальная полиция.
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Впрочем, к сожалению, без потерь не обошлось – скит в честь иконы Божией Матери "всех скорбящих Радость" Святогорской лавры был разрушен.
Полицейские вместе с военными, пограничниками и терробороной уговорили богослужителей выехать в более безопасное место,
– говорится в сообщении.
Правоохранители эвакуационным транспортом вывезли более 40 женщин, 20 детей и мужчин.
Также была спасена жизнь пяти человек с инвалидностью. Это жители села, которые не смогли выбраться самостоятельно.
В Донецкой области правоохранители эвакуировали монахов: смотрите видео
Какая ситуация в Донецкой области: коротко
- Россияне обстреливают Донбасс по всей линии фронта от Марьинской до Лиманской общины.
- Только за сутки повреждено 27 жилых домов и 8 построек гражданской инфраструктуры. Три человека погибли, а четверо ранены.
- В Марьинском обществе кафиры обстреляли школу в Елизаветовке. Под минометный обстрел попала Красногоровка, в результате атаки большая часть города обесточена.
- Под обстрел снова попал Авдеевский коксохимический завод и жилые кварталы города, а также Нью-Йорк и Сухая Балка.
- На Светлодарском направлении россияне повредили электроснабжение Новолуганского, но специалисты уже его возобновили.
- Враг в Донецкой области ведет активные боевые действия сразу на нескольких разных направлениях . В частности, в Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, а также Кураховском.
- В ночь на 21 мая российские военные нанесли авиаударов сразу по нескольким городам. Речь идет о Соледаре и Бахмуте. Кроме того, враг пытался выйти на трассу Бахмут – Лисичанск, но попытка не была успешной для кафиров.
- Они не только понесли немалые потери, но и были отброшены не на позицию, с которой начиналась атака, а еще немного дальше.
Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 21 мая: смотрите видео