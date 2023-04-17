Цель – демонтаж России как государства: как бойцы РДК воюют на стороне Украины против путинского режима

Летом 2022 года в Украине был сформирован "Русский добровольческий корпус". В нем служат немало бывших российских военных, а также спецназовцев, решивших бороться с путинским режимом.

Проект "Український Свідок" рассказал о представителях РДК, которые воюют против захватчиков в Украине. Они участвовали в боях в Ирпене, Мощуне, Николаевской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.

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Как бойцы РДК воюют на стороне Украины

Начальник штаба корпуса с позывным Фортуна родился в Новосибирске, но с 2017 живет в Украине. Он участвовал в операции РДК в Брянской области: 2 марта этого года бойцы пересекли государственную границу России.

По словам Фортуны, пока он жил в России, сражался против режима Путина. Тогда он входил в движение, представители которого срывали государственные митинги и даже поджигали офисы так называемой "Единой России" и управления ФСБ.

Фактически все бойцы РДК – добровольцы. Среди них есть и бывшие российские военные. Одним из таких военных является боец с позывным Ланс, участвовавший в штурме Марьинки и Широкинской операции, сражался с россиянами и пророссийскими наемниками под Иловайском. Кроме этого, он был в составе Первой штурмовой роты "Да Винчи".

Ланс родом из Иваново. В 2014 году он поддержал полк "Азов".

Конфликт на юго-востоке Украины – это был конфликт России с Украиной. Я понял, что оставаться в стороне для меня неприемлемо,

– рассказал Ланс.

Знаковая операция РДК

Одной из знаковых операций РДК, о которой они могут говорить публично, была операция в Каховке в январе 2023 года. Им нужно было уничтожить скрытый командный пункт окупантов.

Как рассказал военный с позывным Могила, приехавший в Украину из Татарстана, тогда они взяли пленного и оставили убитыми более десятка российских солдат.

На сегодня целью РДК есть окончание войны на условиях Украины, наказание всех виновных в агрессии и демонтаж России как государства.

Как присоединиться к РДК

Фортуна сообщил, что это можно сделать через любые соцсети. Хотя иногда бывает, что все бойцы корпуса находятся на боевых задачах, поэтому заявки остаются без ответа.

Кроме того, есть определенные сложности, чтобы переправить человека в Украину из Европы или России. Но даже, несмотря на это, заявки на вступление в РДК приходят постоянно, а количество бойцов – растет.

РДК борется против путинского режима / Фото "Український свідок"

Напомним, что 6 апреля в России снова заявили о якобы "украинской ДРГ", пытавшейся "проникнуть" в Брянскую область. Однако Российский добровольческий корпус опроверг очередную ложь пропагандистов.