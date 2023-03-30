"Русский мир" любят, но ехать не хотят: Подоляк ответил, как закончится скандал с УПЦ МП
29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру. Однако уже два дня подряд на территории святыни не утихает скандал.
Монахи не хотят выполнять решения и устраивают настоящие "концерты". Как отметил Михаил Подоляк, мы очень толерантны и хотим вести себя так, как ведут себя другие демократические страны, даем возможность людям осознать свою неактуальность сегодня. Об этом советник главы Офиса Президента сказал в эксклюзивном стриме 24 Канала.
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УПЦ проявила свое лицо
Советник уверяет: это хорошо, что есть такой конфликт, потому что УПЦ еще раз показала свое настоящее лицо. Даже в ходе войны то, что они говорили – "мы отделились от РПЦ", "мы не поддерживаем эти призывы РПЦ убивать украинцев" и так далее – все это фикция.
Стоит послушать, акцентирует Подоляк, что сегодня в прямом эфире говорят те же верующие, которые якобы пришли защищать Киево-Печерскую Лавру. Они ненавидят Украину и украинскую государственность.
"Россия понимает, что это еще один фронт, который можно открыть. Опять же периодически его открывали. В Украине расшатать внутреннюю ситуацию за счет того, что смотрите изгоняющих попов, их надо защищать, это наше право здесь обрядовые свои действия делать", – утверждает советник ОП.
Он отметил, что сегодня у нас есть абсолютно законное решение государства относительно юридического статуса УПЦ в Украине и УПЦ в Киево-Печерской Лавре – она должна освободиться. Это заповедник, и государство абсолютно законно и юридически мотивированно будет решать, кто будет в обрядовом смысле использовать Киево-Печерскую Лавру.
УПЦ – это филиал российской церкви, задача которого максимально жестко атаковать украинское государство.
Еще раз подчеркну: это очень хорошо, что они проявили свое лицо именно сегодня во время войны, чтобы мы не теряли бдительность и довели до конца работу по созданию единой поместной церкви в Украине, в которой не будет следа русской идеологии как таковой,
– отмечает советник Офиса Президента.
По мнению Подоляка, государству нужно:
- более жестко реагировать на уголовные действия в отношении церковнослужителей, которые в схронах имеют русскую пропагандистскую литературу и общаются постоянно с русскими кураторами и так далее;
- дать надлежащую оценку призывам к свержению украинской государственности как таковой, которые раздаются и от официальных глав церкви УПЦ, и от прихожан этой церкви.
"Я думаю, что мы дойдем до правильного финала. УПЦ будет терять все возможности. Так или иначе влиять на внутренний мир Украины. УПЦ будет постепенно ехать в российские города и там чем-то заниматься в рамках филиала российской православной церкви. А в Украине будет ПЦУ, только ВЦУ", – уверен Михаил Подоляк.
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Будет ли исполнено решение о выселении монахов
Позиция Министерства культуры относительно заповедника Киево-Печерская лавра юридически мотивирована, и законные решения должны быть выполнены. Безусловно, считает Подоляк, УПЦ это сделает.
Это они немного бравируют, что будут там "до конца миров", или как они говорят. Но нет, я думаю, что это будет решено. Судебные процессы могут быть, имеют право быть, потому что мы демократическое государство и у нас здесь любые конфликтные вопросы решаются именно через судебную процедуру,
– акцентировал советник.
Кстати, продолжает он, в Украине есть определенные пророссийские партии, медиа, сейчас мы видим и религиозные организации, использующие эту привилегию демократического мира. В самой же России нельзя ничего обжаловать.
"Там только можно получить срок за "дискредитацию вооружённых сел", получить 7 лет заключения. Но обжаловать любое решение государства, которое давит на твои права в России невозможно, потому что там судебной системы, как и парламентской системы, не существует. В авторитарных странах было бы странно, если бы существовали инструменты прямой демократии. Там только псевдодемократические инструменты существуют, маскирующие суть России", – утверждает советник ОП.
Поэтому судебные процессы могут идти, добавляет он, но законное решение относительно того, кто и как будет заниматься Киево-Печерской лаврой, также принято. "Его нужно будет выполнить, я думаю, что оно в ближайшие дни будет выполнено", – подытожил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры: что известно
- Священнослужители УПЦ МП 29 марта должны были покинуть территорию Киево-Печерской лавры. Заповедник расторг договор аренды с представителями московского патриархата из-за неоднократных нарушений его условий.
- Настоятель ВТО митрополит Эпифаний назначил архимандрита Авраамия новым наместником Киево-Печерской лавры. Ранее он представлял УПЦ МП.
- Комиссию Министерства культуры не пустили на территорию Киево-Печерской Лавры. Она должна была проверить постройки в святыне.
- Скандальный Паша "Мерседес" прибег к угрозам. Митрополит хотел бить представителей СМИ палкой, а впоследствии – вообще толкнул журналистку.
- События в лавре – идеальная картинка для русской пропаганды. Уже сейчас в московских церквях проходят службы, в которых обвиняют украинские власти в погоне за "истинной верой".