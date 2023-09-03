"Это большие изменения": какие перспективы может открыть назначение Умерова министром обороны

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Алексей Резников может покинуть пост министра обороны Украины и стать послом в Великобритании. Новым главой оборонного ведомства может стать глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Но сейчас большое пространство для понимания, что может происходить в Министерстве обороны Украины.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давыдюк, отметив, что надежда высока, но реальность может быть другой. К слову, Железняк заявил, что Резников покинет Минобороны и станет послом при условии, если не будет громких скандалов.

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Рустем Умеров, по словам политолога, говорит по-английски и имеет западное образование. Также у него есть большие возможности и контакты в мире – от Ближнего Востока до Запада.

Не думаю, что будет хуже. Надеюсь, что будет лучше. Хочется увидеть ту эффективность, которую ожидает население, страна относительно ситуации, в которой находимся,

– отметил Николай Давыдюк.

Сложно ли будет наладить коммуникацию с партнерами

Политолог убежден, что нужна только одна встреча в формате "Рамштайн", чтобы Умеров наладил отношения с союзниками. Он добавил, что глава Фонда госимущества организовывал визиты Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. То есть он имеет там контакты и знает, как общаться с людьми. Кроме того, у Рустема Умерова были очень крутые отношения, в частности, с президентом Турции Реджепом Эрдоганом еще до политики.

"Ты приезжаешь на "Рамштайн". Тебе все 50 стран привозят оружие. Что там можно сделать не так? Украина – "супер-звезда" там. Не думаю, что это будет проблема. Наоборот, обновится, запустится", – подчеркнул Давыдюк.

Он считает, что у Рустема Умерова есть классный прозападный имидж, который может быть кристаллизирован в хорошую коммуникационную историю.

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