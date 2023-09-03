"Это большие изменения": какие перспективы может открыть назначение Умерова министром обороны
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Алексей Резников может покинуть пост министра обороны Украины и стать послом в Великобритании. Новым главой оборонного ведомства может стать глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Но сейчас большое пространство для понимания, что может происходить в Министерстве обороны Украины.
Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давыдюк, отметив, что надежда высока, но реальность может быть другой. К слову, Железняк заявил, что Резников покинет Минобороны и станет послом при условии, если не будет громких скандалов.
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Рустем Умеров, по словам политолога, говорит по-английски и имеет западное образование. Также у него есть большие возможности и контакты в мире – от Ближнего Востока до Запада.
Не думаю, что будет хуже. Надеюсь, что будет лучше. Хочется увидеть ту эффективность, которую ожидает население, страна относительно ситуации, в которой находимся,
– отметил Николай Давыдюк.
Сложно ли будет наладить коммуникацию с партнерами
Политолог убежден, что нужна только одна встреча в формате "Рамштайн", чтобы Умеров наладил отношения с союзниками. Он добавил, что глава Фонда госимущества организовывал визиты Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. То есть он имеет там контакты и знает, как общаться с людьми. Кроме того, у Рустема Умерова были очень крутые отношения, в частности, с президентом Турции Реджепом Эрдоганом еще до политики.
"Ты приезжаешь на "Рамштайн". Тебе все 50 стран привозят оружие. Что там можно сделать не так? Украина – "супер-звезда" там. Не думаю, что это будет проблема. Наоборот, обновится, запустится", – подчеркнул Давыдюк.
Он считает, что у Рустема Умерова есть классный прозападный имидж, который может быть кристаллизирован в хорошую коммуникационную историю.
Что даст назначение Рустема Умерова министром обороны Украины: смотрите видео
Что известно о возможной отставке Резникова
- Разговоры о возможной отставке министра обороны Украины Алексея Резникова ведутся с начала 2023 года. Среди причин слухов – скандалы в оборонном ведомстве.
- Говорить о возможной отставке стали на фоне коррупционного скандала по закупке яиц по завышенным ценам. Несколько топ-чиновников ведомства получили подозрения в похищении средств. Резников заявил, что его отставка зависит от решения Владимира Зеленского.
- В августе возник новый скандал из-за закупки Министерством обороны курток для украинской армии. Журналисты заявили, что на схеме якобы могли заработать около 300 тысяч долларов. Алексей Резников предложил пари. Мол, если будут доказательства коррупции, он уйдет с должности министра обороны.
- По прогнозам народного депутата Ярослава Железняка, изменения в Министерстве обороны Украины могут произойти уже на следующей неделе. Кроме того, по его словам, Алексей Резников якобы знал о ротации и отставке еще до пари с народным депутатом Анастасией Радиной и журналистом "Украинской правды" Михаилом Ткачем.
- Владимир Зеленский на вопрос журналиста о том, планируется ли отставка Резникова и назначение его послом в Великобритании, заявил, что сейчас не ко времени комментировать эту информацию. Глава государства подчеркнул, что обязательно даст объяснение по этому поводу, если будет подписан указ об отставке или назначении.