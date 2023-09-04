В "Слуге народа" сказали, когда Рада рассмотрит назначение Умерова министром обороны

Президент Владимир Зеленский предложил назначить на должность нового министра обороны Рустема Умерова. Верховная Рада вскоре проголосует за его увольнение с должности председателя Фонда госимущества.

Заседание должно пройти 5 сентября. Тогда же нардепы будут голосовать за увольнение Алексея Резникова с должности главы Минобороны.

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Рада будет голосовать 5 сентября

В "Слуге народа" отметили, что после голосования в Раде Умеров должен встретиться с фракцией партии. Его назначение на должность главы Минобороны запланировано на среду, 6 сентября. Другие кадровые решения, по словам собеседника, на этой неделе не будут приниматься.

Рассчитываем, что при назначении Умерова в зале соберется гораздо больше необходимых 226 голосов "за",

– добавил источник.

Эту информацию журналистам Суспильного подтвердили еще 2 собеседника в "Слуге народа".

"5 сентября парламент должен уволить Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества. 6 сентября Рада рассмотрит его утверждение на должность министра обороны", – отметили они.

Следует заметить, что 4 сентября на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития было рассмотрено заявление Умерова на увольнение.

Глава Комитета Дмитрий Наталуха отметил, что увольнение главы Фонда государственного имущества поддержали — 11 голосов "за", никто не удержался или был против.

"Это, наверное, первый случай за многие десятилетия, когда Глава ФГИУ идет без скандалов, шлейфа обвинений и упреков, идет своими ногами и на повышение", – подчеркнул парламентарий.

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Кратко об отставке Резникова с должности министра обороны

3 сентября в своем вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил, что хочет заменить министра обороны Украины.

Новым главой оборонного ведомства президент хочет видеть Рустема Умерова – главу Фонда государственного имущества Украины. Перед тем, как он вступит в новую должность, за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада.

4 сентября Алексей Резников подал заявление об отставке председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку. В нем министр отметил, что готов отчитаться руководству нашего государства.

Несколько народных депутатов сообщили, что после увольнения Резникова могут назначить послом Украины в Великобритании. Сам чиновник отметил, что "не в курсе" таких планов.

Алексей Резников был назначен министром обороны Украины 4 ноября 2021 года после отставки Андрея Тарана. Именно Резников работал на должности главы оборонного ведомства нашего государства с начала полномасштабного российского вторжения. Он ездил и на переговоры с Кремлем в Беларусь, и на встречи в формате "Рамштайн", где министры обсуждали передачу оружия Украины.