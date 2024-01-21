России придется отвечать за отнятые жизни, – в ВСУ прокомментировали удар по рынку в Донецке

С утра 21 января под обстрелом оказался Кировский район Донецка. Россияне обстреляли рынок в большом жилом микрорайоне "Текстильщик" и обвинили ВСУ. Наши военные ответили.

В Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления отреагировали на откровенную ложь, распространяемую оккупантами. Наши военные подчеркнули, что боевой работы средствами поражения не вели.

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Враг ответит за совершенное преступление

В пресс-центре подчеркнули, что россияне занимаются распространением информации об ударе по рынку в оккупированном Донецке.

Ответственно заявляем, что находящиеся в подчинении ОСГВ "Таврия" силы в этом случае боевой работы средствами поражения не вели. Донецк – это Украина!

– отмечают в прессцентре.

Также добавили, что России придется отвечать за жизнь украинцев, которые она отобрала.

Источники в Министерстве обороны заявили Суспильному, что соответствующий обстрел оккупированного Донецка – "преступление оккупантов".

Обстрел рынка в Донецке

Как сообщили утром 21 января в сети, под удар попал рынок "Меркурий". Писали, что взрывы прогремели в Кировском районе около 10 утра. Тогда местные жители высказали предположение, что по рынку могли нанести удар с помощью РСЗО.

Писали, что взрывы прогремели в Кировском районе около 10 утра. Тогда местные жители высказали предположение, что по рынку могли нанести удар с помощью РСЗО. Позже появилась информация, что 25 человек погибли и еще десятки получили ранения. В сети утверждали, что оккупанты тела погибших забирать не спешили. Они решили просто накрыть их тканью.

В сети утверждали, что оккупанты тела погибших забирать не спешили. Они решили просто накрыть их тканью. По сути, российские пропагандисты оперативно начали распространять заявления, в которых обвиняют наших военных. Это не новенькая тактика врага. Сначала он устраивает террористический акт, а затем приплетает к этому ВСУ и Украину.

Это не новенькая тактика врага. Сначала он устраивает террористический акт, а затем приплетает к этому ВСУ и Украину. Вспомним также случаи, когда россияне используют некачественные боеприпасы и ракеты. Ими враг пытается ударить по подконтрольной Украине территории, но они иногда падают как в России, так и на оккупированных территориях, нанося разрушения и унося жизнь.

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин утверждал, что в результате обстрела погибли 27 гражданских. И, конечно, обвинил в этом украинское войско.