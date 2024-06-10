Забежали, чтобы снять "видосик" на несколько секунд, – городской голова Конотопа объяснил заявления Кадырова

Вечером 9 июня Рамзан Кадыров заявил, что якобы россияне зашли в приграничный украинский поселок Рыжевка. Однако Украина опровергла этот вброс российской пропаганды.

Городской голова Конотопа Артем Семенихин рассказал 24 Каналу, что это была информационная операция. Однако никакого наступления или серьезных продвижений со стороны россиян не произошло.

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Стандартная операция ДРГ

Все это было запущено специально для того, чтобы показать будто бы россияне на что-то способны и что в Украине их якобы боятся.

Несколько "шестерок" Кадырова забежали, чтобы снять "видосик" на несколько секунд на украинскую территорию. Насколько мне известно, назад они уже не вернулись и остались там навечно,

– подчеркнул мэр Конотопа.

Это была стандартная операция диверсионно-разведывательной группы, которых много происходит в последнее время. Однако в большинстве эти ДРГ не возвращаются на территорию России и ликвидируются украинскими пограничниками.

В то же время главная задача этих ДРГ показать, что россияне будто здесь есть и они ничего не боятся. Также они стремятся, чтобы Украина подтянула на этот участок больше войск, резервов.

В ночь на 10 июня в Сумской области также внезапно пропал свет . Как пояснили в Укрэнерго, по техническим причинам выключался объект энергетической инфраструктуры области. Однако в утром энергопитание большинства потребителей было восстановлено.

Однако украинское командование владеет информацией в полной мере, знает каждый шаг врага. Поэтому, думаю, на этом этапе нет оснований для волнения. Поэтому не надо реагировать на заявления Кадрова. Это стандартная операция врага, и наши военные справились с ней,

– подчеркнул Артем Семенихин.

Важнее, по его мнению, обсуждать события на Востоке, или в оккупированном Крыму, где ночью 10 июня украинские силы нанесли удары по комплексам С-300 и С-400.

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