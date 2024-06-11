Масштабировать не смогут: Черник объяснил цель провокации кадыровцев в Рыжевке

11 июня 2024, 07:30
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Рамзану Кадырову примерещился "захват" приграничного села Рыжевка в Сумской области. Эта пропагандистская провокация была проведена ​​в определенных целях.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник в сводке для 24 Канала отметил, что вброс о "захвате" кадыровцами Рыжевки был сделан за несколько дней до Саммита мира.

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Для чего Кадыров заявил о "захвате" Рыжевки

Черник заявил, что целью провокации российских оккупантов в приграничном населенном пункте Рыжевка Сумской области является попытка оттянуть наши силы и средства, посеять панику среди местного населения.

Также важным элементом этого действа является пропаганда. Ведь, объяснил он, оккупанты условно подняли флаг над одним селом, а подали это так, будто бы проведена едва ли не Берлинская операция.

Он отметил, что уже вскоре в Швейцарии состоится эпохальное событие – украинский Саммит мира. Путин показывает Глобальному Югу, что он что-то может, поскольку там у него еще есть союзники.

Однако не думаю, что эта операция будет масштабирована хотя бы до того, что произошло на Харьковщине,
– сказал Черник.

Какие силы есть у России в приграничье

Военный эксперт отметил, что до наступления на Харьковщине напротив каждой нашей области россияне держали не более 17 – 20 тысяч личного состава.

А вся группировка "Север", по его словам, насчитывает около 53 тысяч личного состава, до 400 танков, до 1000 единиц ствольной и реактивной артиллерии, а также до 1500 бронированных машин.

По мнению Черника, для россиян будет хорошо, если они смогут быстро нарастить несколько батальонных тактических групп и выйти хотя бы на механизированную бригаду. Одних только кадыровцев критически мало для более масштабной операции.

Какие еще темы анализировал Черник

  • Российские оккупанты перебрасывают войска с Херсонщины на Харьковщину. Черник объяснил, что Путин как огня боится восстания снизу, поэтому не решается усиливать мобилизацию. Из-за этого противник забирает силы с Херсонского направления, что является для нас очень неплохой новостью.
  • Настоящим ударом по престижу России является поражение истребителя Су-57. Ведь, как заметил полковник запаса ВСУ, они очень распиарили эту машину. Она очень дорогая, поэтому довольно ценная. К тому же в целом таких самолетов есть только 11 штук.
  • Уничтожение российского самолета А-50 в январе 2024 года с помощью ЗРК Patriot демонстрирует очень высокоинтеллектуальное мастерство украинских воинов. Ведь, по словам Черника, сама пусковая установка этого ЗРК довольно тяжелая, а двигаться по почве может не более 60 километров в час. Чтобы прицелиться – машина должна остановиться, упереться в землю, поднять контейнер, осуществить пуски, свернуться и скрыться.

Автор: Аліна Вишневська