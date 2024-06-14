Посмотрим, на что они действительно способны, – Воздушные силы о засекреченных С-500 в Крыму

Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты в Крыму разместили новейшие ЗРК С-500. В Воздушных силах рассказали, что известно об этой разработке врага.

По данным ГУР, россияне на оккупированном полуострове разместили свои комплексы С-500 после того, как в течение нескольких ночей были поражены их ЗРК С-300 и С-400. Что за новое оружие появилось у противника, рассказал представитель Воздушных Сил Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Засекреченные и распиаренные пропагандой

По словам Евлаша, о С-500 известно немного из публичных источников, поскольку в основном враг использовал С-300 и С-400. "Мы видели, как успешно Силы обороны могут бороться с этими комплексами", – подчеркнул военный.

В то же время, по информации россиян, С-500 значительно превышает показатели С-400 "Триумф". Он может работать в спарке с различными комплексами, в частности "трехсотками" или "четырехсотками". Также он способен поражать цели на большей дистанции и соответственно работает на больших высотах.

Однако, отмечает представитель Воздушных Сил, в реальной боевой работе С-500 еще не видели. Он напомнил, что российская пропагандистская машина привыкла не только преувеличивать свои достижения на поле боя, но и завышать показатели в тактико-технических характеристиках своего оружия.

Дождемся и увидим, на что они действительно способны,

– посоветовал Евлаш.

Ранее о появлении новейших С – 500 в Крыму сообщил глава ГУР Кирилл Буданов. Разведчик заявил, что россияне на полуострове пытаются усилить свою ПВО. Кроме того, чиновник отметил, что враг продолжает использовать активно Керченский мост и будет делать это, пока тот стоит. Буданов уточнил, что грузы этим мостом оккупанты стали перевозить меньше, впрочем, для переброски личного состава он остается основным путем.

Напомним, что ночью 12 июня Силы обороны уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса С-300 во временно оккупированном Крыму, а также поразили ЗРК С-400.

10 июня, по утверждению Генштаба, защитники поразили российский зенитный ракетный дивизион С-400 в Джанкое.