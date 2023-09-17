С аэродрома "Оленья" взлетели Ту-95МС: Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе
Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Известно, что с аэродрома "Оленья" взлетели ориентировочно 7 бортов Ту-95МС. Воздушные силы предупреждают о возможной ракетной атаке.
К северу мониторинговые каналы начали сообщать, что россияне подняли сразу несколько бортов стратегической авиации Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Впоследствии эта информация была подтверждена в Воздушных силах. В роде войск рассказали, когда ждать возможной атаки.
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Что известно об угрозе ракетного удара
00:54 Воздушные силы написали, что зафиксировали взлет ориентировочно 7 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья". В роде войск отмечают, что если вылет будет боевым, то ориентировочное время подлета ракет – около 4 – 5 утра.
Следите за нашими сообщениями, в случае объявления сигналов воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие,
– призывают в Воздушных силах.
Заметим, что точно неизвестно ни о точном количестве бортов, ни о том, сколько крылатых ракет они переносят. Ваша основная задача – находиться в укрытии, если в вашей области прозвучала воздушная тревога. Оставайтесь в хранилище, пока не будет сигнала об отбое. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.
Россия кичится новыми ракетами
- Так, министр обороны России Сергей Шойгу отрапортовал, что получил крылатые ракеты Х-БД. Об этом он заявил на встрече с Ким Чен Ином. Они как раз находились на аэродроме Кневичи в Приморском крае.
- По словам Шойгу, ракета способна преодолевать до 6 500 километров. Известно, что атаковать этими крылатыми ракетами можно будет со стратегических бомбардировщиков Ту-160.
- Сам министр обороны похвастался, что якобы стоит рядом с судном, снаряженным двумя кассетами по 6 таких ракет. Правда, на ролике сами ракеты Х-БД не видны.
- В Defense Express отметили, что в 2017 году впервые российские ресурсы поведали о начале работы над ракетами. Отмечалось, что эти ракеты будут создаваться на базе Х-101. Причем обе ракеты имеют "подобные характеристики".