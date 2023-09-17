С аэродрома "Оленья" взлетели Ту-95МС: Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Известно, что с аэродрома "Оленья" взлетели ориентировочно 7 бортов Ту-95МС. Воздушные силы предупреждают о возможной ракетной атаке.

К северу мониторинговые каналы начали сообщать, что россияне подняли сразу несколько бортов стратегической авиации Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Впоследствии эта информация была подтверждена в Воздушных силах. В роде войск рассказали, когда ждать возможной атаки.

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Что известно об угрозе ракетного удара

Воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Херсонской областях. Причиной стал пролет "Шахедов" из временно оккупированной части Херсона.

00:54 Воздушные силы написали, что зафиксировали взлет ориентировочно 7 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья". В роде войск отмечают, что если вылет будет боевым, то ориентировочное время подлета ракет – около 4 – 5 утра.

Следите за нашими сообщениями, в случае объявления сигналов воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие,

– призывают в Воздушных силах.

Заметим, что точно неизвестно ни о точном количестве бортов, ни о том, сколько крылатых ракет они переносят. Ваша основная задача – находиться в укрытии, если в вашей области прозвучала воздушная тревога. Оставайтесь в хранилище, пока не будет сигнала об отбое. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.

Россия кичится новыми ракетами