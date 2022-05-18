Соответствующую информацию обнародовали Вооруженные Силы Украины. Там тоже опубликовали видео.

Заметьте В Киеве на ночь 9 мая подсветили цветами флага Украины "Родину-Мать"

Из колокольни Михайловского Златоверхого звучала "Ой, у лузі..."

"Ой, у лузі червона калина" – от звонаря Михайловского Златоверхого монастыря,

– говорится в сообщении.

"Ой, у лузі.." в Михайловском соборе: смотрите видео

Известно, что гимн Украинских сечевых стрелков "Ой, у лузі червона калина" впервые в начале войны спел фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк перед Софийским собором.

После него песню поют украинцы и иностранцы в Украине и мире, чтобы выразить поддержку нашему государству в войне, которую начала Россия.

Pink Floyd выпустил песню с вокалом Андрея Хлывнюка

Невероятной новостью стало то, что легендарная группа Pink Floyd в апреле 2022 года выпустила первую за 28 лет песню "Hey Hey Rise Up". Музыканты использовали вокал Андрея Хлывнюка – солиста группы Бумбокс.

Вокал Андрея Хлывнюка, который сейчас защищает нашу страну в составе терробороны Киева, группа взяла из записанного в Киеве живого исполнения песни "Ой у лузі червона калина".

Трек Pink Floyd "Hey Hey Rise Up": смотреть видео

Обратите внимание! Автором слов песни "Ой у лузі червона калина" является поэт, переводчик и журналист Степан Чарнецкий. Родился он в Тернопольской области в 20 веке, впоследствии жил и работал во Львове. Сам поэт служил в австро-венгерской армии, где "не прижился". Слова легендарной песни написал во времена Первой мировой войны.

Последние исполнения "Ой, у лузі червона калина"

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