Соответствующую информацию обнародовали Вооруженные Силы Украины. Там тоже опубликовали видео.
Заметьте В Киеве на ночь 9 мая подсветили цветами флага Украины "Родину-Мать"
Из колокольни Михайловского Златоверхого звучала "Ой, у лузі..."
"Ой, у лузі червона калина" – от звонаря Михайловского Златоверхого монастыря,
– говорится в сообщении.
"Ой, у лузі.." в Михайловском соборе: смотрите видео
Известно, что гимн Украинских сечевых стрелков "Ой, у лузі червона калина" впервые в начале войны спел фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк перед Софийским собором.
После него песню поют украинцы и иностранцы в Украине и мире, чтобы выразить поддержку нашему государству в войне, которую начала Россия.
Pink Floyd выпустил песню с вокалом Андрея Хлывнюка
Невероятной новостью стало то, что легендарная группа Pink Floyd в апреле 2022 года выпустила первую за 28 лет песню "Hey Hey Rise Up". Музыканты использовали вокал Андрея Хлывнюка – солиста группы Бумбокс.
Вокал Андрея Хлывнюка, который сейчас защищает нашу страну в составе терробороны Киева, группа взяла из записанного в Киеве живого исполнения песни "Ой у лузі червона калина".
Трек Pink Floyd "Hey Hey Rise Up": смотреть видео
Последние исполнения "Ой, у лузі червона калина"
- 17 мая украинский футболист Артем Пушкаша продемонстрировал свою патриотическую позицию в раздевалке, спев "Ой, у лузі червона калина".
- 16 мая гимн УСС спели украинские атлеты. Видео распространила наша легкоатлетка Ярослава Магучих.
- 15 апреля украинка вместе с 300 литовцами в Вильнюсе мощно исполнила "Ой, у лузі червона калина".
- В конце марта гимн украинского сопротивления перепели грузины. В частности, "Ой, у лузі червона калина" исполнил грузинский певец Ладо Кучухидзе.
- Гимн Украинских сечевых стрелков пел ребенок в опустевшем Краматорске, полицейский в Виннице, священник во время службы в польском храме и многие другие украинцы и иностранцы.
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