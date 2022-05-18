Відповідну інформацію оприлюднили Збройні Сили України. Там також опублікували відео.

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Зі дзвіниці Михайлівського Золотоверхого звучала "Ой, у лузі..."

"Ой, у лузі червона калина" – від дзвонаря Михайлівського Золотоверхого монастиря,

– мовиться у повідомленні.

"Ой, у лузі.." у Михайлівському соборі: дивіться відео

Відомо, що гімн Українських січових стрільців "Ой, у лузі червона калина" вперше на початку війни заспівав фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк перед Софійським собором.

Після нього пісню співають українці та іноземці в Україні та у світі, щоб висловити підтримку нашій державі у війні, яку почала Росія.

Pink Floyd випустив пісню з вокалом Андрія Хливнюка

Неймовірною новиною стало те, що легендарний гурт Pink Floyd у квітні 2022 року випустив першу за 28 років пісню "Hey Hey Rise Up". Музиканти використали вокал Андрія Хливнюка – соліста гурту Бумбокс.

Вокал Андрія Хливнюка, який зараз захищає нашу країну у складі тероборони Києва, гурт взяв із записаного в Києві живого виконання пісні "Ой у лузі червона калина".

Трек Pink Floyd "Hey Hey Rise Up": дивитись відео

Зверніть увагу! Автором слів пісні "Ой у лузі червона калина" є поет, перекладач та журналіст Степан Чарнецький. Народився він на Тернопільщині у 20 столітті, згодом жив та працював у Львові. Сам поет служив у австро-угорській армії, де "не прижився". Слова легендарної пісні написав у часи Першої світової війни.

Останні виконання "Ой, у лузі червона калина"

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