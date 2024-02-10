Не видела родителей почти 2 года: с оккупированной территории вернули девочку

Девочку и ее маму разлучило полномасштабное вторжение России. К счастью, женщина снова смогла увидеть свою маленькую дочь.

В декабре 2023 года Мария обратилась в Министерство реинтеграции за помощью. Она попросила вернуть ее маленькую дочь, оставшуюся на временно оккупированной россиянами части Запорожской области.

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Что известно о семье

Девочка поехала к бабушке и дедушке в гости. Впоследствии Россия начала полномасштабную агрессию против Украины, и ребенок вместе с этими родственниками оказался в оккупации.

Выехать на контролируемую Украиной территории они не смогли из-за состояния бабушки. Она была тяжелобольной, а перевозить ее не было возможности. Также родителям было рискованно ехать за ребенком.

Ребенка успешно вернули

Мария обратилась в Минреинтеграции после того, как бабушка умерла. Возвращение ее дочери происходило в рамках проекта "Путь домой".

Минреинтеграции благодарит всех, кто приобщался к этому делу. Особая благодарность нашему партнеру – "Украинской сети за права ребенка". Благодаря совместным усилиям в рамках этого проекта уже удалось вернуть 56 детей,

– говорится в сообщении.

Также ведомство призвало всех, кто стал свидетелем незаконного перемещения детей на временно оккупированную территорию или в Россию, обращаться в Минреинтеграции.

Украина возвращает детей