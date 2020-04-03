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      С экс-нардепа Микитася взыскали 80 миллионов гривен залога: что он натворил

      - Читати новину українською
      Максим Микитась / УНН

      С бывшего народного депутата Максима Микитася взыщут 80 миллионов гривен залога в доход государства. Кроме того, у подозреваемого в коррупции с квартирами Нацгвардии теперь еще больше залог – 100 миллионов гривен.

       Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры и взыскал размер залога с Микитася. Об этом сообщает САП на своей странице в фейсбуке.

      Интересная мысль Миллионные сделки Микитася: что не так с обвинениями

      Взыскать залог из-за дословно "нарушения процессуальных обязанностей". Его подозревают в завладении квартирами Национальной гвардии.

      Дело Микитася: коротко

      • Максим Микитась является одним из самых влиятельных застройщиков в Киеве. В июне 2010 года он возглавил Украинскую Государственную строительную корпорацию "Укрбуд" (которая неоднократно попадала в скандалы).
      • Микитасю сообщило о подозрении Национальное антикоррупционное бюро. Его обвинили в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.

      Подробно По делу Микитася появился еще один подозреваемый

      • Позже Высший антикоррупционный суд назначил ему меру пресечения – залог 5,5 миллиона гривен и на него должны были надеть электронный браслет.
      • В конце октября Максима Микитася взяли под стражу с возможностью залога в 80 миллионов гривен. Уже через два дня за политика внесли нужную сумму.
      • Скандального экс-депутата 20 января сняли с рейса при попытке вылета из Украины.
      • Микитась просил разрешения на вылет в Британию из-за жалоб на здоровье. Он якобы должен был пройти курс лечения в Лондоне. Народный депутат Украины Антон Поляков в своем телеграме даже опубликовал разрешение Микитасю на вылет за пределы Украины. Однако это разрешение отменили.
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Антикоррупционный суд САП НАБУ Нацгвардія Коррупция Максим Микитась
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