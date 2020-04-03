С экс-нардепа Микитася взыскали 80 миллионов гривен залога: что он натворил

С бывшего народного депутата Максима Микитася взыщут 80 миллионов гривен залога в доход государства. Кроме того, у подозреваемого в коррупции с квартирами Нацгвардии теперь еще больше залог – 100 миллионов гривен.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры и взыскал размер залога с Микитася. Об этом сообщает САП на своей странице в фейсбуке.

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Взыскать залог из-за дословно "нарушения процессуальных обязанностей". Его подозревают в завладении квартирами Национальной гвардии.

Дело Микитася: коротко

Максим Микитась является одним из самых влиятельных застройщиков в Киеве. В июне 2010 года он возглавил Украинскую Государственную строительную корпорацию "Укрбуд" (которая неоднократно попадала в скандалы).

Микитасю сообщило о подозрении Национальное антикоррупционное бюро. Его обвинили в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.

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