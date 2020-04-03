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      З екснардепа Микитася стягнули 80 мільйонів гривень застави: що він накоїв

      - Читать новость на русском
      Максим Микитась / УНН

      З колишнього народного депутата Максима Микитася стягнуть 80 мільйонів гривень застави у дохід держави. Крім того, у підозрюваного в корупції з квартирами Нацгвардії тепер ще більша застава – 100 мільйонів гривень.

       Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціальної антикорупційної прокуратури і стягнув розмір застави із Микитася. Про це повідомляє САП на своїй сторінці у фейсбуці.

      Цікава думка Мільйонні оборудки Микитася: що не так зі звинуваченнями

      Стягнули заставу через дослівно "порушення процесуальних обов'язків". Його підозрюють у заволодінні квартирами Національної гвардії.

      Справа Микитася: коротко

      • Максим Микитась є одним із найвпливовіших забудовників у Києві. У червні 2010 року він очолив Українську Державну будівельну корпорацію "Укрбуд" (яка неодноразово потрапляла у скандали). 
      • Микитасю повідомило про підозру Національне антикорупційне бюро.Його звинуватили у заволодінні майном Нацгвардії на суму у понад 81 мільйон гривень.

      Детально У справі Микитася з'явився ще один підозрюваний

      • Пізніше Вищий антикорупційний суд призначив йому запобіжний захід – заставу 5,5 мільйона гривень і на нього мали одягти електронний браслет.
      • Наприкінці жовтня Максима Микитася взяли під варту з можливістю застави у 80 мільйонів гривень. Вже за два дні за політика внесли потрібну суму.
      • Скандального ексдепутата 20 січня зняли з рейсу при спробі вильоту з України.  
      • Микитась просив дозволу на виліт до Британії через скарги на здоров'я. Він буцімто мав пройти курс лікування у Лондоні. Народний депутат України Антон Поляков у своєму телеграмі навіть опублікував дозвіл Микитасю на виліт за межі України. Однак цей дозвіл скасували.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Антикорупційний суд САП НАБУ Нацгвардія Корупція Максим Микитась
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