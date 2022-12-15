Крайне осунувшийся Саакашвили передвигается с ходунками: в сети показали видео из палаты

В Грузии показали кадры из палаты грузинского и украинского политика Михеила Саакашвили. Его обвинили в симуляции.

Соответствующий ролик опубликовала Специальная пенитенциарная служба Грузии. На нем видно, что Саакашвили выглядит осунувшимся.

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В пенитенциарной службе заявили, что на видео якобы "четко видны имитационные действия Саакашвили, целью которых является препятствование совершению правосудия, введение в заблуждение общества и международных партнеров".

Также служба обвинила политика в жестоком обращении с персоналом и агрессивном поведении.

Отметим, что на ролике смонтированные кадры сделаны в разные даты. Их сделали из клиники "Вивамеди".

На опубликованных кадрах можно увидеть, что Саакашвили очень похудел и стал слабым. На видео политик ходит по палате с помощью ходунков и выглядит истощенным.

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