Крайне осунувшийся Саакашвили передвигается с ходунками: в сети показали видео из палаты
Источник:Специальная пенитенциарная служба Грузии
В Грузии показали кадры из палаты грузинского и украинского политика Михеила Саакашвили. Его обвинили в симуляции.
Соответствующий ролик опубликовала Специальная пенитенциарная служба Грузии. На нем видно, что Саакашвили выглядит осунувшимся.
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Как сейчас выглядит Саакашвили
В пенитенциарной службе заявили, что на видео якобы "четко видны имитационные действия Саакашвили, целью которых является препятствование совершению правосудия, введение в заблуждение общества и международных партнеров".
Также служба обвинила политика в жестоком обращении с персоналом и агрессивном поведении.
Отметим, что на ролике смонтированные кадры сделаны в разные даты. Их сделали из клиники "Вивамеди".
На опубликованных кадрах можно увидеть, что Саакашвили очень похудел и стал слабым. На видео политик ходит по палате с помощью ходунков и выглядит истощенным.
Саакашвили выглядит осунувшимся: смотрите видео
Дело Саакашвили: все, что известно
- Саакашвили заочно приговорили к 6 годам заключения из-за злоупотребления служебным положением. Он 8 лет не приезжал в Грузию.
- 1 октября 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию, где его задержали. Тогда он объявил, что будет голодать.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что помилование Саакашвили не получит.
- У Саакашвили начались проблемы со здоровьем. Была информация о судорогах, которые вызваны энцефалопатией Вернике.
- 20 ноября Саакашвили перестал голодать из-за проблем со здоровьем.
- Кстати, недавно Саакашвили написал письмо Андрею Садовому, где поддержал украинцев в борьбе против россиян