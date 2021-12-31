Саакашвили из тюрьмы заявил, что будет готовиться к атаке
Источник:фейсбук Михеила Саакашвили
Михеил Саакашвили больше не в госпитале. Он снова находится в тюрьме, его туда ночью 30 декабря перевели силой.
У себя на странице в фейсбуке политик прокомментировал ситуацию. Саакашвили сообщил, что будет восстанавливаться и готовиться к атаке.
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Михеил Саакашвили в Грузии снова находится в тюрьме
Михеил Саакашвили после ночного инцидента, когда его силой перевели из Горийского военного госпиталя снова в тюрьму в Рустави, прокомментировал ситуацию. Он заявил, что:
- Никого не боится.
- Сейчас будет восстанавливаться.
- Но и готовиться к атаке.
Чтобы они не делали, я их совсем не боюсь. Не волнуйся за меня! Теперь главное – единство и подготовка к решающей атаке. Время этой атаки скоро придет,
– сообщил Саакашвили.
И добавил, что полон смелости и оптимизма.
Последние важные новости о Саакашвили:
- Михеила Саакашвили в Грузии принудительно перевезли из больницы в тюрьму. Это произошло ночью, а рассказала об инциденте украинская нардепка Елизавета Ясько.
- Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова выразила возмущение из-за известия о ночном событии с Саакашвили. Ситуация, по ее мнению, поражает цинизмом.
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Полный текст сообщения Саакашвили в фейсбуке:
Чтобы они не делали, я их совсем не боюсь. Напротив, растет моя радость от борьбы и вера в победу.
Не волнуйся за меня! Теперь главное – единство и подготовка к решающей атаке. Время этой атаки скоро придет.
Что касается меня, то скоро восстановлю козыри, полученные от "реабилитации" Гори, и смогу получить еще больше энергии.
Но я все еще очень смел и оптимистичен!