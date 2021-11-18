Саакашвили в критическом состоянии, – группа врачей при омбудсмене Грузии
Источник:"Радио Свобода"
Состояние здоровья Михеила Саакашвили "критическое по многим жизненным показателям". А тюремная больница не готова предоставить необходимое лечение.
К такому выводу пришла группа врачей под эгидой омбудсмена Грузии Нино Ломджарии. Они 16 ноября провели медицинский осмотр политика.
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Саакашвили в критическом состоянии
Состояние здоровья Михеила Саакашвили ныне критическое по многим жизненным показателям,
– заявил Врач Георгий Григолия.
Группа медиков убеждена, что тюремная больница не готова предоставить необходимое лечение для человека в таком состоянии.
Михеил Саакашвили не прекращает голодовку, поэтому с каждым днем его состояние будет ухудшаться. "Мы рекомендуем госпитализировать его в многопрофильную клинику, в которой ему могут предоставить полноценное лечение", – подытожили медики.
В то же время Григолия отметил, что Саакашвили пока не нужна реанимация.
Нахождение Саакашвили в тюремной больнице: что известно
- Михеила Саакашвили перевели в тюрьму в Глдане, хотя он был против.
- Политик отказывается от лечения и продолжает голодовку.
- На 44-й день без еды бывший грузинский президент не смог подняться с постели.
- Адвокат Саакашвили рассказал, что 14 ноября к политику не впустили консилиум врачей, который сформировали в грузинском Министерстве здравоохранения.
- Свое беспокойство тем, что состояние мужчины может быть критическим, выразила уполномоченная Рады по правам человека Людмила Денисова.