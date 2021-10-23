Саакашвили сделали переливание крови "в полевых условиях"

Михеилу Саакашвили, который находится за решеткой в Грузии, понадобилась медицинская помощь. Через 22 дня после того, как политик объявил голодовку, ему провели переливание крови.

Такой информацией поделился его личный врач Николоз Кипшидзе. Кроме этого, он подчеркнул, что Саакашвили необходимо лечить в больнице, а не в медицинской комнате в тюрьме.

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Подробности от врача Саакашвили

Как объяснил медик, когда он пришел посетить политика, один из показателей по его здоровью был плохим. Поэтому Кипшидзе принял решение о переливании крови. Благодаря этому кризис удалось пройти. Состояние третьего грузинского президента сейчас уже лучше, чем раньше. Кипшидзе заверил, что переливание крови прошло "достаточно хорошо" – даже несмотря на то, что его пришлось проводить в "полевых условиях". Осуществлять эту процедуру ему помогали тюремные больницы и бригада медиков из реанимобиля, который дежурит возле тюрьмы на случай ухудшения состояния Саакашвили.

Личный врач политика подчеркнул, что медицинская комната в тюрьме не предназначена для лечения его пациента. Якобы это нужно делать в другом заведении. К тому же, бывший президент отказывается лечиться в тюремной клинике, а сам Кипишдзе как врач этого не рекомендует.

Что этому предшествовало