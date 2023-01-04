Саакашвили становится только хуже: в Одессе люди вышли на митинг в его поддержку
Источник:"Думская"
Михеил Саакашвили заключен в Грузии и его состояние каждый раз ухудшается. В поддержку политика и экс-главы Одесской ОГА люди в Одессе вышли на митинг.
Активисты потребовали освободить Саакашвили. Акция прошла 4 января возле здания Генерального консульства Грузии в Одессе. Буквально перед этим соратница Саакашвили заявила, что у политика постоянная температура, интоксикация, ему только становится хуже.
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Что известно об акции в Одессе
Пришедший на акцию волонтер Томаз Томазини рассказал, что он мониторит, что происходит с политиком.
Фактически год мужчина в тюрьме сейчас его перевели в больницу, после того, как иностранные специалисты обнаружили в его организме мышьяк и несколько тяжелых металлов, которые понемногу лишают его возможности двигаться. Уничтожается его мозг, и он практически не может самостоятельно ходить,
– заявил активист.
Он добавил, что боится, что процессы в организме Михаила Саакашвили неотвратимы, и что каждый час приближает смерть политика, а власти Грузии на это плевать.
Участники акции держали в руках плакаты с надписями:
- "Свободу Михаилу";
- "Миша – одессит";
- "Save Misha";
- "Free Saakashvili".
Также активисты заявили, что их акция – часть международной инициативы – митингов в поддержку Саакашвили, одновременно прошедших в 40 городах мира.
В Одессе прошла акция в поддержку Саакашвили
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Что известно о заключении Саакашвили
- Михаил Саакашвили уехал в Грузию в сентябре 2021 года. Буквально через несколько дней его задержали. Это произошло из-за того, что в Грузии он приговорен к 6 годам тюрьмы.
- Грузинский суд признал его виновным в избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и по делу сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Адвокат Саакашвили называет ситуацию политически мотивированной.
- С 1 октября 2021 политик находится в заключении. С тех пор он объявлял голодовку и отказывался от нее из-за больших рисков для здоровья.
- 14 декабря Михаил Саакашвили снова объявил голодовку. Также известно, что его отравили.
- 20 декабря Владимир Зеленский призвал власти Грузии спасти политика. Президент заявил, что следует предоставить Саакашвили медицинскую помощь. Скажем, можно перевести его в одну из клиник Украины, другую европейскую страну или даже США.