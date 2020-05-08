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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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      Саакашвили о первых шагах в должности: реанимация совковых реформ не работает

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      Михаил Саакашвили рассказал о реформах в Украине на новой должности
      Саакашвілі розповів про перші кроки на посаді / 24 канал

      Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ 7 мая. Политик считает, что для помощи украинской экономике нужно освободить бизнес от административного вмешательства.

      Міхеїл Саакашвілі в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив, що наразі в Україні триває велика криза, яка пов’язана з коронавірусом у світі.

      До теми Готовий домовлятися з ким завгодно, – Саакашвілі розповів про майбутню співпрацю з Аваковим

      За словами політика, у першу чергу потрібно звільнити бізнес від адміністративного втручання.

      Є велика кількість регуляцій, від яких потрібно звільнятися, і головне слово – це свобода. Тобто усе, що стосується свободи введення бізнесу,
      – сказав Саакашвілі. 

      Він додав, що на першому етапі потрібно забрати "безглузді регуляції в податковій сфері, митниці, де заповнюють велику кількість папірців".

      Голова Виконавчого комітету також прокоментував питання медичної реформи. "Спроби частково змінювати нічого не приносять. Спроба реанімувати старі, совкові реформи не працює. Перебудувати стару систему неможливо. Її треба повністю змінити", – вважає Саакашвілі.

      Політик також розповів, що його офіс буде всередині Офісу Президента, оскільки це традиційний орган, який розташований при президентові України.

      Що відомо про Виконавчий комітет реформ?Виконавчий комітет реформ – це допоміжний орган при президентові України. Його основним завданням є підготовка пропозицій щодо стратегічного планування реформ, впровадження та моніторинг реалізації реформ.

      Що відомо про призначення Міхеїла Саакашвілі

      Біографію Міхеїла Саакашвілі – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Государственная налоговая служба Назначения Зеленского Бизнес Медицинская реформа Офіс Президента Новости политики Реформы Михаил Саакашвили
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