Нужно, чтобы произошло 2 вещи: когда окружение Путина может начать саботировать его

Россия стоит на пороге большой смуты. Трон под Путиным уже не просто шатается, а разлетается вдребезги. Среди его окружения есть те, кто при удобном случае поможет кремлевскому диктатору отойти в вечность истории.

Об этом 24 Каналу отметил российский оппозиционер, публицист, галерист, политтехнолог Марат Гельман. Он предположил обстоятельства, при которых это все может произойти.

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Движущее событие к действию

Собственная жизнь, пожалуй, самый большой страх, чтобы начать действовать. Точно так может быть и среди путинского окружения, которое только по виду поддерживает его.

Пример Пригожина показывает, чтобы они начали действовать, должна быть угроза их существования. Для того чтобы они начали саботировать действия Путина, нужно чтобы они видели, что их интерес исчезает,

– сказал Гельман.

Он предположил, что стартом саботажа могут быть проверки и "чистки", организованные Путиным. Вот здесь кто-то и поймет прямую угрозу своей жизни.

"Точно так, как игра Пригожина против Шойгу пришла в момент, что кто-то нажал кнопку и в него полетела ракета. Точно так и с этими людьми будет", – предположил политтехнолог.

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Варианты сценариев

Марат Гельман подчеркнул – вариантов как в дальнейшем будут разворачиваться события масса. Возможно, первым саботаж устроят так называемые губернаторы некоторых областей. И если Путин захочет подавить его с помощью армии, военные откажутся идти против населения.

"Мы можем действовать, НАТО может действовать на расшатывание ситуации. В ВСУ должны понимать, что игла, где смерть "Кощея" – это Севастополь. То есть все это должно быть с разных сторон: номенклатура будет изменять, ВСУ будут наступать, а Запад будет поддерживать санкциями и может перекупать кого-нибудь из окружения Путина", – добавил публицист.

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