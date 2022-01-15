Садик без крыши, почти 200 городов и сел без света: по Черниговщине пронесся ураган
Источник:Черниговская ОГА
В Черниговской области прошел мощный ураган. В результате без света остались 184 населенных пункта. А в поселке Сосница со здания детского сада сорвало крышу.
О последствиях непогоды, которая накрыла регион во второй половине дня 14 января и в ночь на 15 января, сообщили в Черниговской ОГА.
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Шквальный ветер в Черниговской области повредил линии электропередач, полностью или частично сорвал крыши, повалил десятки деревьев во всех районах.
Почти 200 городов и сел остаются без света
Буря повредила воздушные линии электроснабжения, отключены 63 линий электропередач, 873 трансформаторные подстанции,
– говорится в сообщении.
Всего без света остались 184 населенных пункта:
- Черниговский район – 110,
- Корюковский – 16,
- Нежинский – 25,
- Новгород-Северский – 20,
- Прилуцкий – 13.
Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. На местах работают 48 бригад.
В Соснице ветер разрушил крышу детсада
В поселке Сосница шквальный ветер разрушил кровлю детского сада "Солнышко".
В ОГА отметили, что для помощи общине 15 января на месте чрезвычайного происшествия работают первый заместитель председателя Черниговской облгосадминистрации Константин Мегем с командой специалистов.
Сейчас определяют объемы убытков и оптимальный вариант восстановления кровли.
Из-за ветра детсад остался без крыши / Фото Черниговской ОГА
Проблемы возникали и на дорогах
Мощный ветер за последние сутки создал проблемы на автодорогах области.
В Службе автомобильных дорог Черниговской области рассказали, что в течение последних часов с проезжих частей дорог государственного значения убрали 32 ствола деревьев.
К слову, синоптики прогнозируют 15 января дальнейшие мощные порывы ветра – до 15 – 20 метров в секунду. Стихия будет царить по всей стране.
Последствия ухудшения погоды в Украине 14 января
- Сильный ветер пообрывал линии электропередач, сорвал крыши с домов и даже разорвал самый большой в Украине баннер с изображением Степана Бандеры в Тернополе.
- Во Львове в этот день ударил гром и вспыхнула молния.
- Из-за сильного ветра во многих городах повалило главные елки. Новогодние красавицы и украшения пострадали в Черниговской, Сумской, Полтавской и Львовской областях.
- В Киеве от порыва ветра упал большой дуб и электроопоры. Деревья покорежили аж 14 автомобилей, в одном из которых были люди. К сожалению, погиб мужчина.
В Кролевце, что на Сумщине, упала главная елка: смотрите видео