Извините, что не уберегли, – защитники растрогали реакцией на поврежденный оккупантами детсад

В результате российской атаки "Шахедами" поврежден детский сад в Киеве. Украинские военные растрогали своей реакцией.

Наши защитники попросили прощения. Об этом рассказала директор дошкольного учреждения.

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К счастью, никто не пострадал

Обломки российского дрона упали на крышу садика. К счастью, обошлось без пострадавших, отметила директор.

Добавила, что обучение детей продолжится. Их переведут в другой корпус садика.

Пришли военные, сказали: "Извините, что не уберегли ваш детский сад". Это настолько было трогательно, настолько задело за душу, даже хотелось плакать,

– подчеркнула Косянчук.

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Обратите внимание! Ночью российские террористы выпустили по Украине рекордное количество ударных дронов – 75 "Шахедов". Защитники неба уничтожили 74.

К сожалению, в результате российской атаки есть пострадавшие – 5 человек. Среди них и 11-летний ребенок.