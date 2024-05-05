Сейчас нет ничего важнее, – Садовый рассказал, как Львов помогает военным и переселенцам

Львов продолжает помогать военным и переселенцам. Сейчас не может быть других приоритетов.

Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. Известно, что в прошлом году средства от военного НДФЛ забрали из местных бюджетов в государственный бюджет. Но Львов все равно находит ресурсы, как помогать военным и гражданским.

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Как Львов помогает военным и гражданским

Как рассказал Садовый, во Львове уже прекратили любые ремонтные работы за счет города. Сейчас все возможные ресурсы направляют на поддержку Сил обороны Украины. К примеру, только за прошлый месяц удалось выделить около 71 миллиона гривен.

Всего в бюджете этого года сумма превышает более чем 1 миллиард гривен. А какие могут быть другие приоритеты?,

– подчеркнул Садовый.

Кроме того, чрезвычайно важно продолжать помогать переселенцам. Как раз сегодня городской голова Львова посетил модульный городок "Мариаполис". Там живут украинцы из Мариуполя, Херсона, Скадовска, Мелитополя и тому подобное. Если есть возможность – обязательно поддержите их.

Там еще и проживает очень много детей. Где-то 260. Всем советую в такие сложные времена помочь тому, кому труднее сегодня. Придите, пообщайтесь, поддержите. Это важно. Мы все – одна большая семья. Враг хочет нас разделить. А мы должны быть вместе. Когда есть выбор что-то там подарить... Лучше дай деньги на какой-то хороший дрон. Потому что сейчас нет ничего важнее,

– сказал Садовый.

Львов помогает Силам обороны: коротко