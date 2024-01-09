Подозревать в коррупции нужно тех, кто работает на голые оклады, – Садовый о доходе заместителя

Ранее в сети появилось видео, на котором люди просили объяснить заместителя львовского городского головы Андрея Москаленка о высоком уровне его доходов. Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на подобные обвинения.

В декабре 2023 года НАПК открыло публичный доступ к реестру деклараций чиновников. По предварительной информации, согласно полученным данным, первый заместитель мэра Андрей Москаленко за 2022 год задекларировал 1 миллион 390 тысяч гривен. В то же время, его годовая зарплата достигала 986 тысяч гривен.

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Андрей Садовый вступился за своего заместителя

Мэр Львова заверил, что его заместитель Андрей Москаленко зарабатывает от 45 до 55 тысяч гривен в месяц.

По его словам, кто-то очень хочет, чтобы чиновники "не нарушали советских традиций". Речь идет о том, что зарплату якобы нужно получать малую, а вот воровать уже "сколько сможешь вынести".

Высококвалифицированный врач или руководитель медицинского учреждения может официально получать до 100 тысяч гривен. А вот заместитель городского головы, который несет ответственность за миллиардный бюджет, почему-то должен быть бедным и думать не о городе, а как дожить до следующей зарплаты,

– отметил Садовый.

Он также подчеркнул, что информация, распространяемая в сети относительно уровня доходов его заместителя, является лишь ложью и манипуляцией.

По словам городского головы, в ноябре его заместитель получил сдельные, которые прежде потратил на поездку за границу. Это ориентировочно около 14 тысяч гривен. В то же время, по словам Садового, Москаленко привез для Львова 100 тысяч евро грантовой поддержки за победу в конкурсе "Европейская столица инноваций".

За прошлый год на мои очернения были потрачены миллионы гривен. Грязь уносится самыми большими и наименьшими анонимными каналами. Мне на это безразлично. Но угнетать людей, работающих на город, я не позволю,

– подчеркнул мэр Львова.

Мэр также рассказал, что Москаленко получил одноразовую годовую материальную помощь в размере 59 тысяч гривен, большую часть которой потратил на изготовление британской визы.

Андрей Садовый заявил, что подозревать в коррупции нужно чиновников, которые работают "на голые оклады", но живут свою лучшую жизнь и даже не знают, какая у них официальная зарплата.

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