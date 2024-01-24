Сахалин днем 24 января накрыл мощный снежный циклон. Чтобы выйти из дома, россиянам приходится рыть снежные тоннели.

На всей территории Сахалинской области объявили режим чрезвычайной ситуации. РосСМИ сообщают об отмене десятков рейсов, сообщает 24 Канал.

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Детали о непогоде, накрывшей Россию

Россиянам живется все хуже. Даже погода восстала против граждан страны-террористки. Сахалинскую область накрыл мощный снежный циклон. Жителям Южно-Сахалинского приходится откапываться, чтобы выйти из дома за продуктами. Тысячи школьников перешли на дистанционное обучение.

Автомобили нужно не только откапывать, но и искать среди снежных заносов. Местные жители в панике скупают все. А туристы оказались в снеговой ловушке и не могут покинуть город.

В сети местные делятся жуткими фото непогоды. Фото и видео напоминают кадры из фильмов об апокалипсисе.



Сахалин накрыло ненастье / РосСМИ



В сети делятся кадрами непогоды / РосСМИ

Ненастье накрыло Сахалин: смотрите видео

Автомобили россиянам приходится откапывать: смотрите видео

Жуткие кадры из Сахалина: смотрите видео

Местные телеграмм-каналы сообщают, что в магазинах уже закончился хлеб. Доехать за ним в другие районы невозможно, ведь весь общественный транспорт остановился.

Россияне замерзают насмерть в собственных домах

Россияне пугали весь цивилизованный мир зимой. Для этого пропагандисты снимали бестолковые видео: в частности, о хомячке. Однако сейчас замерзают только россияне. Чтобы хоть немного согреться, они разжигают костры во дворах.

Однако не всем приходят в голову такие гениальные решения. Фортуна повернулась другой стороной к Владиславу Ивашкевичу – капитану ВМФ России. Он замерз насмерть в собственной квартире. Отопление там исчезло еще в конце декабря. Жители дома пытались жаловаться, однако местным властям было безразлично своих людей.