Базы ракет и торпед: по чему мог быть удар в районе Сахарной Головки – показываем на карте

В районе поселка Сахарная Головка во временно оккупированном Крыму прогремели громкие взрывы. Впоследствии появилось предположение, что могло быть под ударом.

Собственно, вечером 18 октября стало известно об атаке на объект в районе этого населенного пункта вблизи Севастополя. В то же время со ссылкой на телеграм-каналы 24 Канал информирует о том, где именно было громко.

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Российская база могла быть ударом

"Крымский ветер" пишет, что, вероятно, координаты центра взрыва – 44.626441, 33.583587. В этом месте расположена база ракетного и минно-торпедного вооружения 758 центра Черноморского флота оккупантов.

Где в Сахарной Головке, вероятно, прогремели взрывы: смотрите на карте от Google maps

В то же время паблики захватчиков уверяют, что в районе этого населенного пункта российский флот якобы "отразил атаку воздушных целей".

Все службы приведены в состояние боевой готовности. В районе Сахарной Головки – дым. Спасатели уже выехали на место. Информация о повреждении инфраструктуры уточняется,

– сообщила одна из информационных помоек Кремля.

Также телеграм-каналы врага призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Кстати, впоследствии они опубликовали сообщение, в котором говорится об "сбитии вражеской ракеты".

Конечно, по словам оккупантов, повреждений инфраструктуры, пострадавших или жертв – "нет". Однако дым виден со всех уголков Сахарной Головки.

Вблизи Севастополя в Крыму был виден дым в небе: смотрите видео

Как утверждают СМИ, в этот район уже прилетала ракета 23 сентября, в результате чего погиб один человек и еще 2 – получили ранения.

Кстати, россияне тогда утверждали, что якобы успешно сработала противовоздушная оборона, однако партизаны с движения "Атеш" этому возразили.

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Вспомним, что 18 октября взрывы также слышали в Белгородской области России и в районе Евпатории во временно оккупированном Крыму. Похоже, что у врага все больше проблем.