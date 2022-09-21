россиян напугали, что повестки будут приходить через интернет: сайт госуслуг упал

Через несколько часов после объявления частичной мобилизации на территории россии сайт госуслуг стал недоступным. Это произошло после того, как в сети появились сообщения о том, что повестки будут отправлять онлайн.

Россияне возмущены утренним заявлением о мобилизации. Стало известно, что население готовит всероссийскую акцию протеста.

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Что произошло с сайтом госуслуг

В соцсетях распространяли информацию о том, что повестки гражданам будут приходить через сайт государственных услуг. Всем, кто имеет на нем аккаунт, государство якобы должно послать сообщение о призыве. Остальные повестки должны были выслать по почте.

Почти сразу после таких предположений главный сайт по предоставлению услуг "лег".



Российский сайт по предоставлению госуслуг перестал работать / Скриншот с телеграм-канала "Baza"

Чуть позже в минцифры россии начали успокаивать население, что власти не собираются посылать повестки через сервис.

Сообщаем, что подобных планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует,

– заявили представители министерства.

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Онлайн-повестки таки приходят россиянам

Минцифры уверяет население, что законных оснований для передачи повесток через сайт госуслуг нет. Однако призывники почему-то продолжают получать такие уведомления. По крайней мере, такие сообщения отображаются в сети.



Повестки приходят на личные аккаунты россиян / Соцсети

Заметьте В Москве и Петербурге уже раздают повестки: россияне в соцсетях делятся "точками"

Частичная мобилизация в россии: реакция граждан

Своим обращением 21 сентября путин фактически признал, что российская армия не справляется . Отрицательную реакцию населения долго ждать не пришлось. Россияне уже окрестили это событие "могилизацией" .

. Отрицательную реакцию населения долго ждать не пришлось. Россияне уже окрестили это событие . Спикер президента Украины Сергей Никифоров утверждает, что возмущение россиян оправдано. Частичная мобилизация действительно может стать для них настоящей трагедией, ведь их отправят туда, где не справились "головорезы" и "кадыровцы".

Интересно, что россияне уже раскупили все билеты в Ереван и Стамбул сегодня. Также жители страны-агрессора массово начали искать в интернете способы, как избежать призыва.

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